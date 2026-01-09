Адвокат Долиной озвучила дату передачи ключей Лурье: когда настанет этот день

В столичных Хамовниках готовится финальная точка в истории с продажей квартиры Ларисы Долиной. Стало известно, что уже в ближайшее время ключи будут переданы хозяйке квартиры Полине Лурье. Кто вместо Долиной вручит их Лурье, не уточняется.

Ключи сегодня

Передача ключей от проданной квартиры певицы Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники запланирована на вторую половину дня 9 января. Дату раскрыла адвокат артистки Мария Пухова. Певица заранее назначила день передачи квартиры.

"Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня", — уточнила адвокат Мария Пухова.

Полина Лурье ждет новоселья

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила, что Долина освободила жилплощадь. Квартира уже относится к проданному объекту, а не к месту проживания певицы. И все же Свириденко признавалась, что и она, и ее доверительница в шоке от поведения Долиной.

По словам адвоката Свириденко, по закону вместо Долиной передать ключи Лурье может уполномоченное лицо. Для фактической передачи ключей Ларисе Долиной не обязательно лично приезжать на адрес.

Где сама Долина

Тем временем представитель певицы Сергей Пудовкин отказался отвечать на вопрос, будет ли Долина участвовать в передаче ключей. Он не стал раскрывать, появится ли артистка во время передачи квартиры покупательнице.

6 января стало известно, что Долина не появлялась в своей бывшей квартире в Хамовниках с 31 декабря 2025 года. Она назначила покупательнице дату передачи объекта — 9 января.

Не участвовала Лариса Александровна и в процессе вывоза своих вещей из хором в Хамовниках. По некоторым данным, звезда сейчас находится не в России. Организовывала процесс и следила за тем, чтобы все было хорошо, дочь Ларисы Долиной Лина. Сообщалось, что часть вещей отправлена на дачу, а часть перевезена в новую квартиру Лины.

По материалам ТАСС

