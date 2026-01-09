Адвокат Полины Лурье в шоке от поведения Ларисы Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что певица Лариса Долина все еще не освободила квартиру в Хамовниках. Сроки уже горят. А когда Полина получит ключи от купленной за 112 миллионов рублей квартиры, до сих пор непонятно.

Признание адвоката Полины Лурье

Светлана Свириденко дала понять, что не сталкивалась в своей адвокатской практике с подобным явлением. Свою реакцию на поведение певицы защитница Лурье описывает, как шоковое. Долина квартиру в Хамовниках все еще не освободила.

"Мы сами в шоке!" — заявила Светлана Свириденко.

По словам Светланы Свириденко, они пока не обсуждали с Лурье, как собираются действовать в ближайшее время. Свою стратегию они намерены сформулировать в пятницу, 9 января. Будет ли это обращение к судебным приставам, как в одном из своих комментариев говорила Свириденко, пока неизвестно. Но не исключено.

Несмотря на то, что до окончания официального срока, отпущенного на выселение, еще есть несколько дней, Лурье и ее адвокат могут пойти и на 'крайние меры'. По словам Свириденко, у них 'нет к Долиной доверия'.

Новый год в Хамовниках и обещание выехать

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Лариса Александровна просила дать ей возможность встретить Новый год с семьей в квартире в Хамовниках. Как озвучила адвокат певицы Мария Пухова, артистка обещала выехать 5 января.

Накануне появилась информация, что Лариса Долина вывезла все свои вещи из квартиры в Хамовниках. При погрузке скарба звезда, правда, не присутствовала. По некоторым данным, Лариса Александровна улетела отдыхать за границу.

Ключи Полине Лурье пока не переданы. И это вызывает опасения у ее адвоката. Ведь еще 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу в течение пяти рабочих дней. С учетом длинных праздничных каникул Долина должна покинуть квартиру не позже 13 января. До этой даты осталось всего ничего.

По материалам Aif.ru

