Везет "добро" на дачу и в новые апартаменты дочки: куда Долина перевозит свои вещи из квартиры в Хамовниках

Лариса Долина по решению суда должна освободить квартиру в Хамовниках. Покупательница элитной недвижимости Полина Лурье планировала въехать в апартаменты не позднее 30 декабря. Однако певица отказалась покидать квартиру, заявив, что съедет только 5 января.

Долина перевозит вещи

Тем временем Лариса Александровна перевозит свои вещи. С самого утра к дому артистки подъезжают грузовые машины. Как передает Mk.ru , журналистов даже близко не подпускают к зданию. Дом Долиной хорошо охраняется. Пока артистка вывезла только свои концертные платья. Все вывозят на транспортных тележках. Понять, что именно забирает с собой певица, достаточно сложно. Вещи грузят в фургоны и тут же увозят со двора.

В какой квартире жила Долина

Площадь недвижимости певицы составляла порядка 236 квадратных метров. И в апартаментах все было продумано до мелочей. Лариса Александровна не скупилась на покупке мебели, техники и других вещах, которые были нужны ей в быту. Все добротное, дорогое и элитное.

Особая гордость артистки — ее звездный гардероб. Поэтому первым делом знаменитость решила вывезти свои платья. Их Долина распорядилась аккуратно упаковать.

Также певица дала понять, что обязательно заберет из квартиры пианино. Оно стоит несколько сотен тысяч рублей. И очень дорого артистке. Говорят, у Ларисы Александровны также есть своя коллекция фарфоровых кукол, картин и сувениров. Все это певица должна забрать с собой на новое жилье.

Куда переедет Долина

Открытым остается вопрос, куда собирается переехать Долина. Все нажитое имущество певица, скорее всего, перевезет на свою дачу — элитный особняк в Подмосковье. Также часть вещей артистка может отправить в новую квартиру своей дочки Лины. Эту недвижимость семья купила не так давно. Якобы им было тесно жить втроем в Хамовниках. У Долиной была прописана еще и внучка.

