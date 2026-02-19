"Адская вещь": певица Лолита призналась в зависимости

Недавний отпуск певицы Лолиты Милявской оказался омрачен приступом панической атаки. Ее артистка пережила на фоне использования электронных сигарет. Звезде пришлось даже вызывать скорую помощь.

Что происходит с Лолитой Милявской

Лолита Милявская не скрывает, что уже много лет стремится избавиться от губительного пристрастия. Когда Лолита приняла решение отказаться от традиционных сигарет, она полагала, что электронные представляют меньшую угрозу для здоровья. Однако выяснилось, что и они способны провоцировать у курильщиков опасные сужения сосудов. Подобное сужение, а вслед за ним и возникшая паническая атака, заставили певицу обратиться за экстренной медицинской помощью.

"Испортила себе отпуск из-за курения: приезд скорой, капельницы... Не отдыхала вообще. Но теперь я поняла, какая адская вещь эти электронки", — поделилась Лолита Милявская с kp.ru.

Лолита не может избавиться от зависимости

Она добавила, что полностью отказаться от вредной привычки пока не в силах. Лолита честно признается, что у нее не хватает силы воли. Врачи советуют ей хотя бы сократить объемы. И сейчас она на пути к этому.

"Мы, курильщики, все равно зависимые люди. Это надо признать. Мне все говорят, что курение — это такая же зависимость, как и алкогольная", — сказала Лолита.

Некоторое время назад певица перешла от обычных сигарет к электронным. Но от них ей стало только хуже. Лолита пробует "переключиться" на леденцы. Но переживает, что сладкое создаст ей массу других проблем.

Отмены Лолиты

Певице Лолите продолжает аукаться участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Не так давно отменили концерт Лолиты в Волгограде. Он должен был состояться 20 февраля. Но публика не раскупила билеты на сольник Милявской. Возможно, дело в их цене.

За возможность увидеть Лолиту в живую, надо отдать от 3 до 11 тысяч. Такова стоимость одного билета. 21 февраля в Волгограде, на той же площадке, где должна была петь Лолита, выступит Леонид Агутин. Билеты на его концерт стартуют от 6 тысяч рублей. Не исключено, что люди потратились на Агутина, а на Лолиту не стали.

А вы бы пошли на концерт Лолиты Милявской? Ответьте в комментариях.