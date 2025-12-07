Что сказала Милявская о вернувшемся в Россию Цекало: "Любовь вылилась в абсолютную ненависть"

Лолита Милявская откровенно заговорила о своих отношениях с Александром Цекало. Они прожили вместе почти 12 лет. Но впоследствии расстались в условиях конфликта. Изначально певица негативно отзывалась о бывшем супруге, обвиняя его практически во всем плохом, что с ней случилось.

Что говорит Милявская о Цекало

Однако позже сменила позицию и начала говорить о продюсере исключительно положительные вещи, выражая искреннюю признательность. Причина изменений проста: Лолита убеждена, что без Цекало она вряд ли достигла бы уровня популярности, которой обладает сегодня.

"Если бы не он, не моя сильная нелюбовь к нему, неприязнь, которая почему-то вылилась в любовь, в приязнь, в большую творческую жизнь, а потом в абсолютную ненависть… Если бы не этот человек, я бы не пришла в шоу-бизнес. Всегда говорю ему спасибо", - приводит Pravilamag слова Лолиты.

Как Цекало помог Милявской

Певица открыто рассуждала о значимости отношений с Цекало, утверждая, что именно их союз помог ей обрести известность. Пара сформировала успешный творческий дуэт "Академия", стартовав с выступлений в Одесской филармонии в 1985 году. Их совместное дело привело к большому успеху, особенно в эпоху телевидения, когда одно выступление приносило значительный отклик.

Оставшись одна в возрасте 38 лет, Лолита сталкивалась с серьезными трудностями, включая соблазн скатиться в депрессию и злоупотребление алкоголем. Тем не менее, осознавая необходимость обеспечивать семью, она взяла инициативу в свои руки и смогла добиться профессионального успеха самостоятельно.

Позже, в 2023 году, Милявская вновь столкнулась с необходимостью взаимодействия с Цекало. Для разрешения вопросов авторских прав на одну из их совместных композиций ей потребовалось согласие бывшего мужа. Александр незамедлительно подписал необходимые бумаги, не предъявляя требований или возражений. Такое поведение удивило и тронуло Лолиту, подтвердив глубину уважения и взаимопонимания, сохранившегося между ними.

Ранее мы писали, что Милявская говорила о ссоре с Цекало на гастролях в США. Она даже выбросила его вещи в окно в гостиничном номере, а постояльцы отеля жаловались на их перебранку.

Не так давно продюсер выплатил бывшей жене Виктории Галушко почти 21 млн рублей по алиментам, но все равно остался должен. Говорят, Цекало вернулся в Россию вместе с нынешней избранницей Дариной Эрвин.

