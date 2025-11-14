Пять браков Лолиты: выходила замуж фиктивно, изменяла мужьям, обвиняла одного из них в корысти

Личная жизнь Лолиты Милявской — пять браков певицы, первый из которых был заключен в 1984 году.
14 ноября исполняется 62 года певице Лолите Милявской. Недавно артистка признавалась журналистам, как разбивала свои "Золотые граммофоны" об Александра Цекало. Тогда певица выражала свои эмоции на полную катушку.
Однако сейчас былые страсти остались в прошлом. В одном из своих интервью певица признавалась, что свободна от влюбленности, секса и прочих составляющих романтических отношений.
"Желаю всем дожить до шестидесяти одного и не хотеть ничего, кроме того, чтобы вовремя лечь спать", — отмечала тогда Лолита.
И действительно, личная жизнь певицы была такой бурной, что ей больше нечего желать. Хотя, возможно, артистка что-то скрывает от журналистов.
Но пока мы не знаем предполагаемого нового любимого мужчину артистки, давайте вспомним обо всех предыдущих.
Александр Беляев
Со своим первым мужем Лолита Милявская (тогда еще Горелик) познакомилась в студенческие годы в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры. В то время они оба учились на режиссеров праздников. Молодые люди официально оформили отношения сразу по окончании вуза в 1984 году.
Всего же их союз продлился недолго и распался спустя три года. По словам Александра Беляева, его бывшая супруга в тот период начала карьеру в Одесской филармонии. Там же она познакомилась с Александром Цекало. Впоследствии все вместе они отправились покорять столицу.
Сама Лолита объясняла крах брака иначе. По словам певицы, проблемы начались еще в Одессе из-за разницы в темпераментах и взглядах на жизнь. Беляев тяжело переживал расставание, но со временем создал новую семью, в которой родилась дочь Анфиса.
Что касается профессии, то если в Одессе он работал в театре, то в Москве его карьера не задалась. Александр Беляев пробовал себя в роли рекламного агента и сотрудника газеты, но не добился весомых успехов. О своей нынешней деятельности первый муж Лолиты предпочитает не распространяться.
Лолита. Фото: Global Look Press
Виталий Милявский
Причиной для оформления этого брака послужила острая жилищная проблема. У Лолиты и Александра Цекало, чьи отношения уже были в разгаре, не было своей квартиры в Москве.
Единственным законным способом ее решить стал фиктивный брак Лолиты с Виталием Милявским, другом ее брата. Тот согласился помочь влюбленным с решением квартирного вопроса, поскольку нуждался в деньгах.
На эти средства были куплены две комнаты в коммунальной квартире, где и поселились Лолита, Александр Беляев и Александр Цекало.
С номинальным супругом же певица увиделась лишь спустя год для оформления развода. Однако от этого брака артистке досталась звучная фамилия, очень подходящая для сцены.
Виталий Милявский, в свою очередь, женился и добился карьерных успехов, став впоследствии директором гостиницы, а затем и руководителем агентства недвижимости.
Александр Цекало
Когда-то они считали, что их союз — на всю жизнь. Лолита Милявская и Александр Цекало были неразлучны как на сцене, так и в быту. А их знаменитое кабаре-дуэт "Академия" стало символом их единства. Но надеждам на вечную любовь не суждено было сбыться. Через 12 лет брак распался.
Лолита заявила, что Александр не смог справиться с трудностями, вызванными тяжелыми заболеваниями их новорожденной дочери Евы. При этом в обществе циркулировали версии, что биологическим отцом девочки является другой мужчина. Пара узаконила отношения незадолго до рождения ребенка, а развелась всего через три месяца после этого.
Лолита и Александр Цекало. Фото: Global Look Press
С распадом семьи прекратил существование и их творческий тандем. Милявская начала сольную карьеру, а Цекало полностью погрузился в продюсерскую деятельность.
Через восемь лет после развода он вступил в брак с Викторией Галушко, сестрой Веры Брежневой. Прожив вместе десять лет и став родителями дочери и сына, они развелись в 2018 году.
Вскоре шоумен женился в третий раз — на модели Дарине Эрвин. В настоящее время Александр Цекало возглавляет продюсерскую компанию, изредка снимается, участвует в озвучке и ведет телепрограммы.
Александр Зарубин
Пять лет своей жизни Лолита Милявская провела в браке с бизнесменом Александром Зарубиным. Их союз, оформленный в 2004 году, она называла временем, когда чувствовала себя безмерно счастливой. Зарубин окружал артистку и ее дочь любовью и вниманием.
Но эту идиллию разрушила сама Лолита: изматывающие гастроли, нервы и накопившаяся усталость сделали ее другой.
Сорвавшаяся беременность, столь желанная для супруга, усугубила кризис в отношениях. В поисках новых эмоций певица влюбилась в другого мужчину и честно призналась в этом мужу.
Дмитрий Иванов
После разрыва с Александром Зарубиным Лолита, по ее словам, пустилась во все тяжкие. Она позволяла себе всевозможные удовольствия, заводила романы, влюблялась и разрывала отношения, ни в чем не зная границ.
Певица намеренно сторонилась чего-то серьезного, поскольку устала от эмоциональных потрясений. Однако в 48 лет она познакомилась с мужчиной, который показался ей тем самым единственным, о ком она всегда мечтала.
Этим человеком стал Дмитрий Иванов, теннисист и тренер по сквошу, который женился на ней в 2010 году. Милявская неизменно отзывалась о супруге в восторженных тонах, называя его самым внимательным и терпеливым мужчиной на свете.
Несмотря на то что он был на 11 лет младше, артистка утверждала, что никогда не ощущала этой разницы. Тем неожиданнее стало для всех ее заявление о разводе в 2019 году, причиной которому послужило остывание чувств.
Лолита и Дмитрий Иванов. Фото: Global Look Press
В ходе бракоразводного процесса, длившегося 10 месяцев, стали всплывать неприглядные подробности этого пятого по счету брака певицы.
Лолита обвинила экс-супруга в неверности и заявила, что он изначально не планировал создавать семью, а вступил в отношения из корыстных побуждений. Иванов, естественно, отверг все предъявленные ему обвинения.
Затянувшийся и скандальный развод должен был завершиться 13 марта 2020 года, но заседание дважды переносилось — сначала на 23 марта, а затем из-за пандемии коронавируса.
В итоге 30 апреля 2020 года Лолита смогла официально расторгнуть брак в дистанционном формате. Однако для этого ей пришлось отказаться от всех своих исковых требований, включая признание брака с Ивановым фиктивным.
Вскоре после расставания, еще до официального подачи заявления о разводе, ее бывший муж переехал к косметологу Ольге. С этой женщиной, по некоторым данным, у него уже давно был роман.
После окончательного расторжения брака Дмитрий Иванов пригрозил Лолите Милявской судебным иском, намереваясь привлечь ее к ответственности за клевету. Но ничего не добился.
Похоже, сейчас сердце Лолиты Милявской все-таки свободно.
