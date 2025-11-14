Пять браков Лолиты: выходила замуж фиктивно, изменяла мужьям, обвиняла одного из них в корысти

Личная жизнь Лолиты Милявской — пять браков певицы, первый из которых был заключен в 1984 году.

14 ноября исполняется 62 года певице Лолите Милявской. Недавно артистка признавалась журналистам, как разбивала свои "Золотые граммофоны" об Александра Цекало. Тогда певица выражала свои эмоции на полную катушку.

Однако сейчас былые страсти остались в прошлом. В одном из своих интервью певица признавалась, что свободна от влюбленности, секса и прочих составляющих романтических отношений.

"Желаю всем дожить до шестидесяти одного и не хотеть ничего, кроме того, чтобы вовремя лечь спать", — отмечала тогда Лолита.

И действительно, личная жизнь певицы была такой бурной, что ей больше нечего желать. Хотя, возможно, артистка что-то скрывает от журналистов.

Но пока мы не знаем предполагаемого нового любимого мужчину артистки, давайте вспомним обо всех предыдущих.

Александр Беляев

Со своим первым мужем Лолита Милявская (тогда еще Горелик) познакомилась в студенческие годы в Тамбовском филиале Московского государственного института культуры. В то время они оба учились на режиссеров праздников. Молодые люди официально оформили отношения сразу по окончании вуза в 1984 году.

Всего же их союз продлился недолго и распался спустя три года. По словам Александра Беляева, его бывшая супруга в тот период начала карьеру в Одесской филармонии. Там же она познакомилась с Александром Цекало. Впоследствии все вместе они отправились покорять столицу.

Сама Лолита объясняла крах брака иначе. По словам певицы, проблемы начались еще в Одессе из-за разницы в темпераментах и взглядах на жизнь. Беляев тяжело переживал расставание, но со временем создал новую семью, в которой родилась дочь Анфиса.

Что касается профессии, то если в Одессе он работал в театре, то в Москве его карьера не задалась. Александр Беляев пробовал себя в роли рекламного агента и сотрудника газеты, но не добился весомых успехов. О своей нынешней деятельности первый муж Лолиты предпочитает не распространяться.