От 3 до 11 тысяч за билет: концерт Лолиты в Волгограде отменили

Цены кусаются, зрители молчат

Выступление должно было пройти в комплексе "Волгоградэкспо". Организаторы рассчитывали на аншлаг, но просчитались. Когда до концерта оставалась неделя, продажи так и не перешагнули 50-процентный рубеж. При этом цены на билеты были совсем не демократичными — от 3 до 11 тысяч рублей.

В итоге концерт тихо отменили. Официальных заявлений никто не делал, но деньги тем, кто все же купил билеты, пообещали вернуть.

Что стало причиной?

Организаторы предпочли не объяснять, почему зал оказался пустым. Но все понимают: дело не в цене и не в дате. Главная причина, скорее всего, в старом скандале, который никак не отпускает певицу.

Речь о той самой "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, которая прогремела на всю страну в конце 2023 года. Лолита была в числе звезд, которых там заметили. И, судя по всему, волгоградские зрители этого не забыли.

А в Калининграде все было иначе

Несмотря на волгоградский провал, гастрольная жизнь Лолиты продолжается. Недавно она выступала в Калининграде, и там зрители ее ждали. Правда, и тут не обошлось без накладок — концерт начался на три часа позже. Певица извинилась и объяснила, что застряла в пробке: слишком много машин с фанатами съехалось к комплексу.