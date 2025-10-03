30-летняя "муза" Ивана Краско раскрыла, что он оставил ей в наследство
Иван Краско. Фото: Замир Усманов / Global Look Press
"Муза" Краско рассказала, что ей в наследство достались личные вещи актера
30-летняя помощница ныне покойного актера Ивана Краско Дарья Пашкова пролила свет на ситуацию с наследством артиста. Дарья рассказала, что досталось ей в память об Иване Ивановиче. Что молодая женщина хранит у себя?
Правда из первых уст
После ухода из жизни Ивана Краско всех волновал вопрос наследства. Оно у Ивана Ивановича не очень богатое. Квартиру в центре Санкт-Петербурга артист завещал бывшей жене Наталье Вяль и сыновьям от нее.
Дачу подарил дочери, которая живет в Америке. У Краско в собственности был еще дом. Недвижимость, скорее всего, отойдет кому-то из членов его семьи.
А что же Дарья Пашкова? Та самая женщина, которая до последних минут Краско была рядом с ним. Что досталось ей от Ивана Ивановича?
"Очки, шарф и фотографии. Марина, его дочка из Нью-Йорка, сказала, чтобы я оставила их себе", — цитирует Дарью Starhit.
Иван Краско и Дарья Пашкова. Фото: кадр программы НТВ
Почему Дарью Пашкову называют музой Ивана Краско?
Помощницу Ивана Краско Дарью стали называть музой актера после рассказа о ней директора артиста Вячеслава Смородинова. Она много лет помогала актеру в быту, ухаживала, когда тот болел. Смородинов говорил, что Краско бредил Дашей.
На прощании с Иваном Краско Дарья вела себя очень эмоционально. Она громко плакала. Гладила покойного артиста рукой по лбу.
Когда не стало Ивана Краско?
Иван Краско скончался 9 августа. Ему было 94 года. Иван Краско ушел из жизни после продолжительной болезни.
Артист был женат четыре раза, у него две дочери и три сына.
