30-летняя "муза" Ивана Краско раскрыла, что он оставил ей в наследство

Иван Краско. Фото: Замир Усманов / Global Look Press

"Муза" Краско рассказала, что ей в наследство достались личные вещи актера

30-летняя помощница ныне покойного актера Ивана Краско Дарья Пашкова пролила свет на ситуацию с наследством артиста. Дарья рассказала, что досталось ей в память об Иване Ивановиче. Что молодая женщина хранит у себя?

Правда из первых уст

После ухода из жизни Ивана Краско всех волновал вопрос наследства. Оно у Ивана Ивановича не очень богатое. Квартиру в центре Санкт-Петербурга артист завещал бывшей жене Наталье Вяль и сыновьям от нее.

Дачу подарил дочери, которая живет в Америке. У Краско в собственности был еще дом. Недвижимость, скорее всего, отойдет кому-то из членов его семьи.

А что же Дарья Пашкова? Та самая женщина, которая до последних минут Краско была рядом с ним. Что досталось ей от Ивана Ивановича?

"Очки, шарф и фотографии. Марина, его дочка из Нью-Йорка, сказала, чтобы я оставила их себе", — цитирует Дарью Starhit.

Иван Краско и Дарья Пашкова. Фото: кадр программы НТВ

Почему Дарью Пашкову называют музой Ивана Краско?

Помощницу Ивана Краско Дарью стали называть музой актера после рассказа о ней директора артиста Вячеслава Смородинова. Она много лет помогала актеру в быту, ухаживала, когда тот болел. Смородинов говорил, что Краско бредил Дашей.

На прощании с Иваном Краско Дарья вела себя очень эмоционально. Она громко плакала. Гладила покойного артиста рукой по лбу.

Когда не стало Ивана Краско?

Иван Краско скончался 9 августа. Ему было 94 года. Иван Краско ушел из жизни после продолжительной болезни.

Артист был женат четыре раза, у него две дочери и три сына.

А вы как считаете, Дарья говорит правду или нет? Ответьте в комментариях.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также