30-летняя "муза" Ивана Краско раскрыла, что он оставил ей в наследство

30-летняя помощница ныне покойного актера Ивана Краско Дарья Пашкова пролила свет на ситуацию с наследством артиста. Дарья рассказала, что досталось ей в память об Иване Ивановиче. Что молодая женщина хранит у себя?

Правда из первых уст

После ухода из жизни Ивана Краско всех волновал вопрос наследства. Оно у Ивана Ивановича не очень богатое. Квартиру в центре Санкт-Петербурга артист завещал бывшей жене Наталье Вяль и сыновьям от нее.

Дачу подарил дочери, которая живет в Америке. У Краско в собственности был еще дом. Недвижимость, скорее всего, отойдет кому-то из членов его семьи.

А что же Дарья Пашкова? Та самая женщина, которая до последних минут Краско была рядом с ним. Что досталось ей от Ивана Ивановича?