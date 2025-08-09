Какое наследство оставил 94-летний Краско — участок с крошечной банькой, квартира на Фонтанке

В субботу, 9 августа, стало известно о смерти 94-летнего Ивана Краско. Последние месяцы народный артист России тяжело болел. Причиной смерти актера стали осложнения на фоне рака желудочно-кишечного тракта. Также он перенес два инсульта и инфаркт, передает Telegram-канал Shot .

Почувствовал себя плохо на даче

Еще в июле Иван Иванович попал в реанимацию. Он почувствовал себя плохо на даче. Краско жаловался на сильные боли в ноге. В какой момент актер понял, что не может шевелить конечностями. Прибывшая бригада скорой помощи настояла на госпитализации.

В больнице актера прооперировали. Но стабилизировать состояние Краско медикам не удалось. Возраст и приобретенные заболевания сыграли не последнюю роль. В субботу его сердце остановилось.

Какое наследство оставил актер

По меркам народных артистов РФ жил Иван Иванович достаточно скромно. Никаких излишеств у актера не было: ему платили хорошую пенсию, также Краско поддерживали его дети.

Не известно, есть ли какие-то накопления у актера на банковских счетах. Но вот с имуществом у Ивана Ивановича было не густо. Из недвижимости Краско владел лишь земельным участком с крошечной банькой в деревне Вартемяги, Ленинградской области.

Была у актера и квартира на Набережной реки Фонтанки. Но там в свое время Иван Иванович проживал на "птичьих правах". Когда-то он выделил доли в "трешке" своим сыновьям. А позже, по слухам, переписали свою часть на экс-жену Наталью Вяль. Единственное, что связывало актера с этой элитной недвижимостью — так это прописка, пишет кp.ru.

Надо отметить, квартира находится в Адмиралтейском районе. Это типовой доходный дом, который построили в конце 19 века. Можно сказать, что он является памятником архитектуры. Или так называемым "старым фондом". При СССР большинство квартир в таких домах были коммунальными. Еще два года назад стоимость трехкомнатной квартиры здесь оценивалась до 22 млн рублей. Сегодня эта цена намного выше.