Детям не хватило денег: кто оплатил похороны Ивана Краско — озвучено имя известного актера

Могила Ивана Краско. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Дмитрий Харатьян оплатил похороны Ивана Краско

Выясняются подробности похорон 94-летнего артиста Ивана Краско. У наследников покойного актера не хватило денег на достойную организацию прощания с ним. Кто взял на себя основные затраты?

Кто оплатил похороны Ивана Краско?

Основные затраты по организации похорон взял на себя актер Дмитрий Харатьян. Об этом стало известно от бывшего директора Ивана Краско Вячеслава Смородинова. Он рассказал, что Харатьян сам позвонил ему и предложил помощь.

"Я сказал, что нужны деньги. 'Сколько?' — поинтересовался Дима. Сумма была названа. Через три минуты деньги от Харатьяна поступили на счет", — цитирует MK.RU Вячеслава Смородинова.

Смородинов уточнил, что Дмитрий Харатьян внес самый большой финансовый вклад в организацию похорон Ивана Краско. Наряду с театром имени Комиссаржевской. Именно там много лет прослужил покойный Краско.

Дмитрий Харатьян. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Дружба с сыном Краско

Дмитрий Харатьян дружил с сыном Ивана Краско, актером Андреем Краско. Он скончался в 2006-м году. После его смерти Харатьян продолжил общаться с Иваном Краско, которого очень уважал.

Иван Иванович, в свою очередь, обожал Харатьяна. Он называл его 'мой Димочка'. Краско радовался каждой встрече с ним.

"На таких, как Дима, нужно многим равняться в актерской среде, да и просто в жизни", — добавил Смородинов.

Актер Иван Краско скончался 9 августа 2025 года. Ему было 94 года. Похоронили актера 13 августа в Санкт-Петербурге.

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также