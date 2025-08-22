Детям не хватило денег: кто оплатил похороны Ивана Краско — озвучено имя известного актера

Выясняются подробности похорон 94-летнего артиста Ивана Краско. У наследников покойного актера не хватило денег на достойную организацию прощания с ним. Кто взял на себя основные затраты?

Кто оплатил похороны Ивана Краско?

Основные затраты по организации похорон взял на себя актер Дмитрий Харатьян. Об этом стало известно от бывшего директора Ивана Краско Вячеслава Смородинова. Он рассказал, что Харатьян сам позвонил ему и предложил помощь.

"Я сказал, что нужны деньги. 'Сколько?' — поинтересовался Дима. Сумма была названа. Через три минуты деньги от Харатьяна поступили на счет", — цитирует MK.RU Вячеслава Смородинова.

Смородинов уточнил, что Дмитрий Харатьян внес самый большой финансовый вклад в организацию похорон Ивана Краско. Наряду с театром имени Комиссаржевской. Именно там много лет прослужил покойный Краско.