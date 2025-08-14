Сиделка Ивана Краско громче всех рыдала на его похоронах: гладила его рукой по лбу

Сиделка Ивана Краско — Дарья Пашкова — громче всех плакала на похоронах народного артиста РФ. Женщина не могла сдержать эмоций. Еще во время гражданской панихиды она подошла к гробу актера и, наклонившись, стала гладить Ивана Ивановича рукой по лбу. Вела себя Дарья так, словно прощалась с близким родственником или любимым человеком.
"Мне все равно, что говорили про то, что у нас с Иваном Ивановичем якобы романтические чувства. Главное, что я знаю правду. Я была его помощницей по уходу", — откровенничала с kp.ru Дарья.
Как прошли последние дни актера
Рядом с Иваном Ивановичем его сиделка находилась почти всю неделю. И если в понедельник у Краско были силы — он читал стихи, много шутил, то уже через сутки перестал почти разговаривать. Дарья понимала, что он находится между небом и землей. В четверг у него начала подниматься температура. Скорая увезла Ивана Ивановича в реанимацию.
Все надеялись на лучшее, но чуда не произошло. Пашкова заверила, что в свои 94 года Иван Краско был крепким. Ведь он пережил три инсульта и четыре инфаркта. Дарья вспомнила, как гладила актера по голове и говорила: "Ванечка, все будет хорошо". Сиделка призналась, что привыкла к нему за 10 лет их дружбы.
Сиделка Ивана Краско Дарья плакала на его похоронах. Фото: Belkin Alexey / Global Look Press
Вяль обвиняет сиделку
Третья жена Ивана Ивановича назвала его сиделку обманщицей. Она считает, что та недостаточно хорошо ухаживала за Иваном Ивановичем.
"Обманывала во всем. Например, недавно ее спрашивали, почему Иван Иванович не ложится в больницу? Даша отвечала, что он не хочет. На самом деле ему нужно было быстрее лечь в клинику, чтобы наблюдаться у врачей. Может быть, он еще дольше протянул бы какое-то время на лекарствах и капельнице", — говорит Наталья Вяль.
Она заверила, что сиделка якобы собирала деньги на лекарства для Краско. А затем тратила средства на свои нужды. В последние дни, как говорит Вяль, Иван Иванович путался во времени и пространстве. Мог сказать, что находится с Дарьей. А на самом деле был на даче с сыновьями Федором и Иваном. Никакой сиделки рядом с ним тогда уже не было.
Похоронили Ивана Ивановича после отпевания на кладбище в Комарова. Он хотел найти последнее пристанище рядом с могилой сына Андрея. Родственники народного артиста РФ исполнили его последнюю волю. Близкие надеются, что Краско найдет упокоение рядом с сыном.
Также мы писали, как сейчас живет последняя любовь Краско — 34-летняя Шевель осталась без квартир и денег.
