Сиделка Ивана Краско громче всех рыдала на его похоронах: гладила его рукой по лбу

Сиделка Ивана Краско — Дарья Пашкова — громче всех плакала на похоронах народного артиста РФ. Женщина не могла сдержать эмоций. Еще во время гражданской панихиды она подошла к гробу актера и, наклонившись, стала гладить Ивана Ивановича рукой по лбу. Вела себя Дарья так, словно прощалась с близким родственником или любимым человеком.

"Мне все равно, что говорили про то, что у нас с Иваном Ивановичем якобы романтические чувства. Главное, что я знаю правду. Я была его помощницей по уходу", — откровенничала с kp.ru Дарья.

Как прошли последние дни актера

Рядом с Иваном Ивановичем его сиделка находилась почти всю неделю. И если в понедельник у Краско были силы — он читал стихи, много шутил, то уже через сутки перестал почти разговаривать. Дарья понимала, что он находится между небом и землей. В четверг у него начала подниматься температура. Скорая увезла Ивана Ивановича в реанимацию.

Все надеялись на лучшее, но чуда не произошло. Пашкова заверила, что в свои 94 года Иван Краско был крепким. Ведь он пережил три инсульта и четыре инфаркта. Дарья вспомнила, как гладила актера по голове и говорила: "Ванечка, все будет хорошо". Сиделка призналась, что привыкла к нему за 10 лет их дружбы.