Как сейчас живет последняя любовь Краско — 34-летняя Шевель осталась без квартир и денег

Последней любовью 94-летнего Ивана Краско стала его жена Наталья Шевель. Они сыграли пышную свадьбу в 2015 году. Спустя 10 лет актера не стало.

Народный артист РФ скончался в субботу, 9 августа. Причиной смерти Ивана Ивановича стали осложнения на фоне рака желудочно-кишечного тракта. Еще в июле его госпитализировала в больницу. Там актеру сделали операцию. Но положительной динамики не было.

Также Краско перенес два инсульта и инфаркт. Заботу об актере взяли его дети. Последняя любовь Ивана Ивановича о нем словно забыла. С Шевель он развелся в 2018 году после трех лет брака. И это при том, что актер мечтал о пополнении в семье. И хотел, чтобы Наталья родила ему ребенка.

Воспитывала приемная мать

В прессе писали, что Шевель была сиротой, ее якобы воспитывала приемная мать в Севастополе. Но поездка в Санкт-Петербург изменила жизнь Натальи. Она поступила в Институт гуманитарного образования. Там же студентка познакомилась со своим преподавателем Иваном Краско.

Говорили, что свою красавицу-жену Иван Иванович увел у питерского бизнесмена по имени Олег. Тот был старше Шевель на 19 лет. Но и это не стало для девушки значимым моментом. Ее новый воздыхатель был старше ее на 60 лет.

В ЗАГС Наталья пришла в белоснежном платье и в фате. Хотя за спиной шептались, что она выходит замуж за дедушку. Это Шевель нисколько не смущало.

Брак не сложился

Наталье удалось привлечь к себе внимание телевизионщиков. Ее стали приглашать на передачи. А вот в материальном плане Иван Иванович молодую жену ничем не обеспечил. Зато дал ей громкую фамилию и минуту славы. Значительного имущества у актера не было. Свою квартиру на Фонтанке он уже отписал сыновьям. И сам проживал там на "птичьих правах".

После развода Шевель, можно сказать, осталась ни с чем. Прибыль ей приносили разве что редкие появление в ток-шоу. Где она делилась выдуманными историями из жизни.

Как Шевель живет сегодня

Девушка оставила себе после развода фамилию престарелого мужа. Хотя других дивидендов она от него не получила: ни квартир, ни дач, ни денег, ни отступных. Возможно, Наталья считала, что фамилия мужа поможет ей построить карьеру. Говорят, что после развода Шевель якобы переехала в Израиль. Затем девушка вновь обосновалась в Санкт-Петербурге.

Теперь она нашла новый источник дохода. Помимо двух философских сборников стихов, Краско пишет на заказ портреты и готовится представить свою третью книгу.