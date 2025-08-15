"Они боялись, что я туда приеду": Волочкова — о тайной свадьбе дочери, где были Вдовин и Николаева

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org поделилась своими эмоциями по поводу тайной свадьбы Ариадны. Торжество прошло на днях в Москве. Волочкова о нем узнала от своей мамы.

Волочкова не собиралась на свадьбу

Анастасия Волочкова заявила, что ей не стали говорить о свадьбе Ариадны из-за страха. По словам балерины, бывший муж, Игорь Вдовин, и его нынешняя жена Елена Николаева боялись, что мама невесты придет на торжество. И потому скрыли информацию о нем.

"Слушайте, ну был у них там этот сабантуй. Да ради бога! Да, я бы там была лишней, на этом празднике жизни. Они боялись, что я туда приеду. Да я не собиралась туда ехать. Меня эта семейка не интересует. А их моя жизнь очень интересует", — заявила Анастасия Волочкова.

Ариадна подражает маме

Анастасия Волочкова добавила, что ее дочь Ариадна копирует свои именитую мать во всем. Звезда балета напомнила, что у нее с Игорем Вдовиным было две свадьбы. И Ариадна захотела так же.