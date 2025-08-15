"Они боялись, что я туда приеду": Волочкова — о тайной свадьбе дочери, где были Вдовин и Николаева

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.org поделилась своими эмоциями по поводу тайной свадьбы Ариадны. Торжество прошло на днях в Москве. Волочкова о нем узнала от своей мамы.
Волочкова не собиралась на свадьбу
Анастасия Волочкова заявила, что ей не стали говорить о свадьбе Ариадны из-за страха. По словам балерины, бывший муж, Игорь Вдовин, и его нынешняя жена Елена Николаева боялись, что мама невесты придет на торжество. И потому скрыли информацию о нем.
"Слушайте, ну был у них там этот сабантуй. Да ради бога! Да, я бы там была лишней, на этом празднике жизни. Они боялись, что я туда приеду. Да я не собиралась туда ехать. Меня эта семейка не интересует. А их моя жизнь очень интересует", — заявила Анастасия Волочкова.
Ариадна подражает маме
Анастасия Волочкова добавила, что ее дочь Ариадна копирует свои именитую мать во всем. Звезда балета напомнила, что у нее с Игорем Вдовиным было две свадьбы. И Ариадна захотела так же.
"Ариадна захотела все как у мамы. Она во многом пытается меня копировать. Что-то делать, как мама любит. Вот у мамы были две дворцовые свадьбы, одна в Екатерининском дворце, в Пушкине, другая — в Юсуповском, в Москве…
Ей тоже захотелось две свадьбы — и в Питере, и в Москве. Мне приятно, что моя дочь хочет быть похожей на меня. Все, что у мамы, — это пример для нее. Да, пожалуйста!" — сказала Волочкова.
Анастасия Волочкова с Ариадной и ее мужем Никитой. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Две свадьбы Ариадны
Первая свадьба дочери Волочковой Ариадны состоялась в Санкт-Петербурге, в особняке Мясникова. В этом же городе Ариадна и ее избранник Никита Григорян обвенчались. Свадьбу им устраивала Анастасия Волочкова.
13 августа пара расписалась в ЗАГСе в Москве. Затем состоялась свадьбы Никиты и Ариадны в загородном клубе. На торжестве были Игорь Вдовин, Елена Николаева, бабушка Ариадны и мама Волочковой Тамара Владимировна. Она тайно приезжала в Москву, не оповестив об этом свою дочь, балерину Волочкову.
Ранее Волочкова презрительно назвала свадьбу Ариадны сабантуем.
Читайте также:
Добавить комментарий