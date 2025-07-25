Стоянов — на фоне развода Ефремова с женой: "Рад за него"

Известный актер Юрий Стоянов в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на новости о разводе своего коллеги Михаила Ефремова. Он заявил, что осведомлен о происходящем в жизни артиста.
"Я об этом все знаю, — ответил на вопрос о разводе Ефремова с женой Стоянов. — Рад за него. У него все хорошо. Надеюсь, что будет еще лучше".
Сообщения о расставании Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой появились на этой неделе. Пара, по некоторым данным, уже даже разъехалась. Ефремов живет на подмосковной даче. А его жена осталась в квартире в центре Москвы.
Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Генриетта Перьян/Global Look Press
Инициатором разрыва стала жена Михаила Ефремова. Говорят, она устала от постоянных выходок мужа и его измен. Известно и имя разлучницы.
Еще до наказания из-за ДТП со смертельным исходом Ефремов крутил роман с актрисой на двадцать лет моложе него. Дарья Белоусова даже приезжала на свидания к Михаилу Олеговичу в колонию. А пока тот отбывал наказание, купила квартиру в Новой Москве. До этого же Дарья снимала жилье в столице.
Михаил Ефремов и Софья Кругликова прожили в браке 23 года, у пары трое детей. Пока официально разводиться они не будут из-за опасения стать вновь главными героями светской хроники.
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