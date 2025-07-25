Стоянов — на фоне развода Ефремова с женой: "Рад за него"

Известный актер Юрий Стоянов в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на новости о разводе своего коллеги Михаила Ефремова. Он заявил, что осведомлен о происходящем в жизни артиста.

"Я об этом все знаю, — ответил на вопрос о разводе Ефремова с женой Стоянов. — Рад за него. У него все хорошо. Надеюсь, что будет еще лучше".

Сообщения о расставании Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой появились на этой неделе. Пара, по некоторым данным, уже даже разъехалась. Ефремов живет на подмосковной даче. А его жена осталась в квартире в центре Москвы.