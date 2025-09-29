Соседов ответил на претензии по поводу шоу 'ВИА Суперстар!': "Пусть смотрят Валю Карнавал"

Музыкальный критик Сергей Соседов через Teleprogramma.org дал ответ тем, кто недоволен участниками шоу НТВ 'ВИА Суперстар!'. Соседов отреагировал на критику программы со стороны некоторых телезрителей. Что именно он сказал?

Мнение Сергея Соседова о шоу 'ВИА Суперстар!'

В субботу НТВ показали четвертую передачу второго сезона шоу 'ВИА Суперстар!'. Многие телезрители нашли, что передача получилась пенсионерской, и указали на отсутствие энергии у возрастных исполнителей. Что ответил на это Сергей Соседов?

"У нас артисты уже возрастные. Они многое сделали в своей творческой жизни, энергии мало. У каждого из нас она уходит с годами. Это природа, ничего с этим нельзя сделать. Претензии по поводу возраста или отсутствия энергии могут быть, конечно. Кому-то это не нравится или не интересно… Если это не нравится, не надо смотреть. Бесполезно кого-либо в чем-то убеждать. Но у нас программа 'Суперстар'. Кто-то уже супер стар для сцены, но при этом он все равно суперстар. В самом названии программы есть ответ на все", — отметил Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org.

Сергей Соседов добавил, что шоу рассчитано на разные вкусы и разную возрастную аудиторию. В основном оно для взрослых людей. Музыкальный критик дал совет тем, кому не нравится качественная эстрада.

"Людям помоложе, кому 20 или 25 лет, будет интересен Леша Елистратов или группа 'Блестящие'. А кому-то из них будет интересен Анатолий Алешин, потрясающий вокалист. Кому не интересна хорошая музыка, качественные артисты, высокий репертуар, пусть смотрят Валю Карнавал. А наше шоу для тех, кто ценит хорошую эстраду. Кому нравится молодежь, пусть в Интернете сидят", — заключил Сергей Соседов.

Как Сергей Соседов оценивал выступления артистов на шоу 'ВИА Суперстар!'

Поклонники уже успели заметить, что на этот раз придирчивый музыкальный критик Сергей Соседов был весьма благосклонен к артистам. Он практические никого не ругал. Был очень корректным.

Соседов доброжелательно высказался о выступлении группы 'Восток'. И поддержал участниц из коллектива 'Блестящие'. А ведь в самом первом выпуске Сергей Васильевич разнес выступление вокалисток.

А вы как думаете, Сергей Соседов прав или нет? Ответьте в комментариях.