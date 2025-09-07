Соседов о выступлении "Блестящих" в шоу 'ВИА Суперстар-2': "Создалось впечатление сценического сумбура"

Судьями в шоу "ВИА Суперстар-2 стали: Ирина Понаровская, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Сергей Соседов. Последние не всегда ладили между собой в других сезонах музыкального шоу. Лера то и дело оправдывала своих фаворитов, в том числе и Сергея Челобанова. А Соседов оставался верен своему музыкальному вкусу, будучи известным критиком.

Соседов против "Блестящих"

В "ВИА Суперстар-2" участие будут принимать десять ретро-групп. После первого выпуска шоу, в котором конкурсанты исполнили свои главные хиты, Соседов обрушился с критикой в адрес группы "Блестящие". Те не впечатлили его своими танцевальными движениями.

"Постановочно — это был колхоз, когда вы танцевали квартетом. Кто в лес, кто по дрова. Одна ногу подняла, другая уже повернулась. Третья забыла поднять. И было очень много балета. Они все слились, и создалось впечатление сценического сумбура", - заявил Соседов.

Соседов раскритиковал группу "Тутси"

Досталось от Соседова и другим участницам. Музыкальный критик оценил вокал группы "Тутси" с песней 'Самый, самый'. Кстати, Настю Крайнову в девичьем коллективе заменила Таша Ростова. Остальные девушки остались из первого состава: Маша Вебер, Ирина Ортман и Леся Ярославская.

Соседов подметил, что группа представляет собой квартет, а "звука на грош". Он критиковал их за отсутствие плотности, слабой подачи материала. "Что-то воркуете, все жиденько", - подметил критик.

Соседов всегда слыл довольно строгим судьей. Он требует от конкурсантов не только вокального совершенства, но и полного понимания того, какой смысл заложен в их песнях. Кудрявцева, по мнению пользователей Сети, менее придирчива к вокалистам. Однако она довольно эмоционально реагировала на выпалы Соседова.