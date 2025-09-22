Соседов — о поступке SHAMAN'a на 'Интервидении': "Не будем наивными. Это не он сам отказался"

Сергей Соседов в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировал отказ SHAMAN'a от оценок жюри на конкурсе "Интервидение".
Почему SHAMAN отказался от победы на "Интервидении"
Музыкальный продюсер уверен, что страна-хозяйка конкурса не могла забрать себе все лавры. Поэтому SHAMAN и уступил первое место другим участникам. В итоге победил певец из Вьетнама. И это был правильный, красивый жест.
Тут и думать нечего. Во-первых, давайте не будем наивными. Я думаю, что это не сам SHAMAN отказался. Он сделал то, что от него хотели. Во-вторых, это было сделано правильно.
Представьте, вас на конкурс готовят, а вы сказали: "Извините, я петь не буду. До свидания!" Что за это будет? Уж точно не похвалят. Никакой самодеятельности тут быть не может.
Это как на чемпионате мира, кто-то не вышел из спортсменов. Или на Олимпиаде. Здесь должна быть весомая причина. Решение тут было принято коллегиально. И правильно!
Потому что страна-хозяйка не может взять себе приз. Тем более конкурс проводится в первый раз. Мы пригласили к себе гостей, готовились... А все лучшие блюда и новинки "съели сами".
Представьте, они пришли, а вы икру красную ложками едите. Гости еще ничего не успели, а вы уже все съели. Зачем тогда приглашать гостей?
Так что с SHAMAN'om все было решено правильно. Потому что потом мы бы никогда не доказали, что было честное голосование. Если бы, конечно, SHAMAN победил", — подметил Соседов.
Фадеев и Бузова про SHAMAN'a на "Интервидении"
Зато автор песни SHAMAN'a на "Интервидении" Максим Фадеев считает, что ему не стоило упускать шанс заявить о себе, как о победителе. Расстроилась из-за отказала певца и Ольга Бузова. Она не поняла, почему SHAMAN не захотел бороться за победу. Ведь у него есть все для этого.
