Соседов отреагировал на номер 'Блестящих' в эфире НТВ: "Не донесли содержания текста"

Сергей Соседов был настроен очень миролюбиво. Он не стал критиковать выступление группы 'Блестящие' на шоу НТВ 'ВИА Суперстар-2'. Какие слова он нашел для вокалисток?

Какую песню исполнили на шоу 'ВИА Суперстар-2' солистки 'Блестящих'?

Группа 'Блестящие' в четвертом выпуске проекта замахнулась на песню 'Город влюбленных'. Много лет назад ее очень трепетно исполняла Анна Герман. 'Блестящие' вышли на сцену в длинных платьях и вели себя максимально сдержанно.

Девушки трепетно и нежно выводили всем знакомые строки. Песня непростая. И на это обстоятельство обратили внимание многие челын жюри.

Что сказал по поводу выступления 'Блестящих' Соседов?

Мнение музыкального критика Сергея Соседова для всех очень ценно. В четвертом выпуске второго сезона шоу НТВ 'ВИА Суперстар' он был невероятно благосклонен. Соседов заявил, что 'Блестящие' неплохо справились со сложным материалом.