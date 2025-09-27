Соседов отреагировал на номер 'Блестящих' в эфире НТВ: "Не донесли содержания текста"

Сергей Соседов был настроен очень миролюбиво. Он не стал критиковать выступление группы 'Блестящие' на шоу НТВ 'ВИА Суперстар-2'. Какие слова он нашел для вокалисток?
Какую песню исполнили на шоу 'ВИА Суперстар-2' солистки 'Блестящих'?
Группа 'Блестящие' в четвертом выпуске проекта замахнулась на песню 'Город влюбленных'. Много лет назад ее очень трепетно исполняла Анна Герман. 'Блестящие' вышли на сцену в длинных платьях и вели себя максимально сдержанно.
Девушки трепетно и нежно выводили всем знакомые строки. Песня непростая. И на это обстоятельство обратили внимание многие челын жюри.
Что сказал по поводу выступления 'Блестящих' Соседов?
Мнение музыкального критика Сергея Соседова для всех очень ценно. В четвертом выпуске второго сезона шоу НТВ 'ВИА Суперстар' он был невероятно благосклонен. Соседов заявил, что 'Блестящие' неплохо справились со сложным материалом.
"Я не ждал, в отличие от своих коллег, от девочек ничего. Но мне очень приятно, что они от тура к туру показывают хороший уровень. Они прекрасно поют. Особенно ценно, что они воспроизвели традиции старой советской эстрады.
Хорошая спевка была, голоса тембрально подходят друг другу. Неважно, что они не донесли содержания текста. Эта композиция просто есть.
Если бы они отыгрывали там трепетность какую-то, мог бы случиться наигрыш, и я бы не поверил. Сказал бы: 'Наигрываете, девочки! Дешево наигрываете'.
Здесь вокальный коллектив. Что? Одна будет играть, а другие вокруг нее ходить? Или все четыре начнут отыгрывать меланхолию? Это будет курятник. А так, это сделано очень правильно", — высказался Сергей Соседов.
Сергей Соседов на шоу 'ВИА Суперстар'. Фото: НТВ
В первом выпуске проекта Сергей Соседов раскритиковал выступление 'Блестящих'. Он назвал их номер 'сценическим сумбуром'. В беседе с Teleprogramma.org музыкальный критик признавался, что звезды на него за оценки не обижаются. В целом, Соседов считает, что критика просто необходима. Ведь иначе телезрители будут переключаться на другой канал.
А вы согласны с мнением Сергея Соседова? Смотрите шоу 'ВИА Суперстар'? Ответьте в комментариях.
Читайте также: