Соседов — о выступлении группы 'Восток' на шоу 'ВИА Суперстар-2': "Достаточно просто спеть"

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил выступление группы 'Восток' на шоу НТВ 'ВИА Суперстар-2'. На этот раз он был необычно добр к участникам программы. Что же он сказал?
Мнение Сергея Соседова о выступлении группы 'Восток'
В эту субботу на НТВ вышла четвертая программа второго сезона шоу 'ВИА Суперстар-2'. Открывало его выступление группы 'Восток'. Дуэт исполнил хит ВИА 'Верасы' 'Завируха-метель'.
Жюри пришло в восторг от исполнения культовой песни советских времен. И даже всегда придирчивый Сергей Соседов был очень благосклонен. Он дал понять, что ему понравилась версия 'Востока'.
"Я всегда любил эту песню. Она ностальгическая, лирическая, щемящая, трепетная. Ее достаточно просто спеть. Ребята исполниили ее в белорусско-русской-французской традиции.
Такое неожиданно новое решение простой песни меня покорило. Я люблю, когда песни на новый лад делаются тонко, когда есть находки. Такая тонкая работа меня покоряет. Три культуры сплелись очень органично", — сказал Сергей Соседов.
Группа 'Восток'. Фото: НТВ
Соседов не боится критиковать звезд
Ранее в беседе с Teleprogramma.org музыкальный критик Сергей Соседов объяснял, почему на шоу часто критикует звезд. Он считает, что иначе программа будет неинтересной. А зрители могут сделать вывод, что все уже давно решено.
Раскрывая секреты шоу, Соседов рассказывал, что члены жюри 'Суперстар' не знают заранее, какие номера им покажут. Их не зовут на репетиции. Выступления звезд они смотрят вместе со зрителями. Ведь всем нужна и важна первая реакция жюри.
В эфир вышло уже четыре выпуска шоу 'ВИА Суперстар-2'. Членами жюри проекта являются Сергей Соседов, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Ирина Понаровская. Ведут шоу Наташа Королева и Вадим Такменев.
А вы смотрите шоу 'ВИА Суперстар'? Справедливы ли замечания Сергея Соседова? Ответьте в комментариях.
Читайте также: