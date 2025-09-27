Соседов — о выступлении группы 'Восток' на шоу 'ВИА Суперстар-2': "Достаточно просто спеть"

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил выступление группы 'Восток' на шоу НТВ 'ВИА Суперстар-2'. На этот раз он был необычно добр к участникам программы. Что же он сказал?

Мнение Сергея Соседова о выступлении группы 'Восток'

В эту субботу на НТВ вышла четвертая программа второго сезона шоу 'ВИА Суперстар-2'. Открывало его выступление группы 'Восток'. Дуэт исполнил хит ВИА 'Верасы' 'Завируха-метель'.

Жюри пришло в восторг от исполнения культовой песни советских времен. И даже всегда придирчивый Сергей Соседов был очень благосклонен. Он дал понять, что ему понравилась версия 'Востока'.