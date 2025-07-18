Скрывшая рак Юрия Мороза Исакова восхитила Фриске: "Он хотя бы спокойно ушел. Никакой грязи не было"

Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске, Владимир, в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org поддержал вдову режиссера Юрия Мороза. Владимир Борисович не упустил возможность упомянуть в этом контексте своего несостоявшегося зятя Дмитрия Шепелева.

Владимир Фриске выразил свое восхищение позицией Виктории Исаковой. Актриса два года скрывала тяжелую болезнь мужа, режиссера Юрия Мороза. Она выходила в свет.

И на публике держалась так, словно в ее жизни не происходит никакой трагедии. Юрий Мороз почти два года боролся с раком. Но никто даже не подозревал об этом.