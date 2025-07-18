Скрывшая рак Юрия Мороза Исакова восхитила Фриске: "Он хотя бы спокойно ушел. Никакой грязи не было"

Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске, Владимир, в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org поддержал вдову режиссера Юрия Мороза. Владимир Борисович не упустил возможность упомянуть в этом контексте своего несостоявшегося зятя Дмитрия Шепелева.
Владимир Фриске выразил свое восхищение позицией Виктории Исаковой. Актриса два года скрывала тяжелую болезнь мужа, режиссера Юрия Мороза. Она выходила в свет.
И на публике держалась так, словно в ее жизни не происходит никакой трагедии. Юрий Мороз почти два года боролся с раком. Но никто даже не подозревал об этом.
"Я думаю, что правильно сделали, — оценил поведение Виктории Исаковой и Дарьи Мороз Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.org. — Потому что не дали бы жизни. А так — он хотя бы спокойно ушел. Никакой грязи не было. Со временем это понимаешь. Проще молчать. Ведь в основном негатив льется. Что-то неправильно сказал, не так ответил. Уже додумывают, дописывают, переворачивают".
Владимир Фриске на могиле дочери в десятую годовщину ее смерти. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Владимир Фриске по себе знает, каково это, когда о болезни твоего самого родного и близкого человека говорят все. Он не стал называть имя того, кто много лет назад раскрыл общественности детали тяжелого состояния Жанны Фриске. Но и так понятно: речь о Дмитрии Шепелеве.
"Нам в свое время, к сожалению, не удалось скрыть. Благодаря этому товарищу… Муж Заворотнюк, Чернышов, молодец. Оберегал ее", — с горечью добавил папа покойной Жанны Фриске.
В июне исполнилось десять лет, как певицы Жанны Фриске нет с нами. Она скончалась летом 2015 года после борьбы с раком мозга.
Режиссера Юрия Мороза не стало в ночь на 14 июля. Только после его смерти все узнали, что в 2023 году у Мороза был обнаружен рак поджелудочной железы. Он мужественно боролся с болезнью. У Мороза отказали ноги, он передвигался в инвалидной коляске. А в последнее время не вставал с постели.
Юрию Морозу был присвоен паллиативный статус.
Виктория Исакова на прощании с Юрием Морозом. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с первой женой Мариной Левтовой. Виктория Исакова на похоронах мужа держалась очень хорошо. Она старалась улыбаться и запретила всем впадать в истерику. Из-за поведения на прощании Исакову подвергли критике в Сети.
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