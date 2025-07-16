«Почему Исакова везде улыбается?»: в Сети раскритиковали вдову Мороза на похоронах

В Сети часто недовольны поведением родственников на похоронах тех или иных известных людей. То недостаточно траурно они оделись, то мало плакали.

Не стала исключением ситуация и со вдовой режиссера Юрия Мороза Викторией Исаковой. Хейтеры в Интернете решили, что актриса «плохо» скорбила по ушедшему мужу. Станиславский, говорят, не поверил бы.

«Почему Исакова везде улыбается?» — пишет Анна.

«Она как будто на дне рождения друзей принимает», — негодует Антон.

В Центральной клинической больнице № 1 Москвы, напомним, состоялась церемония прощания с Юрием Морозом. Глубокое горе постигло его самых близких — супругу Викторию Исакову и дочь Дарью Мороз, прибывших в траурный зал в траурных одеждах. Несмотря на видимую сдержанность, слезы все же пробивались сквозь маску скорби.

Виктория Исакова, скрывая заплаканные глаза за темными очками, нашла в себе силы произнести слова благодарности собравшимся за выдержку и сдержанность. Ее горькая улыбка при встрече со знакомыми лишь усиливала трагизм момента.

Дарья Мороз рука об руку с Викторией разделила скорбь с многочисленными гостями. Среди них были Гарик Сукачев, Светлана Иванова, Джаник Файзиев, Павел Деревянко, Константин Эрнст с женой Софьей и Максим Виторган. Все присутствующие почтили память Юрия Павловича Мороза, уважая просьбу родных о тишине и такте, высказанную ими ранее в социальных сетях.

Юрий Мороз скончался 14 июля от онкологического заболевания поджелудочной железы. В последние недели жизни он был прикован к постели. Однако, несмотря на тяжелое состояние, продолжал надеяться и творить.