Постарел, облысел: как выглядел Юрий Мороз за четыре месяца до смерти

Последние месяцы жизни режиссера Юрия Мороза были омрачены нестерпимой болью, вызванной раком поджелудочной железы и полной обездвиженностью. Передвигаться он мог лишь в кресле-коляске, опираясь на помощь близких.

Редакция " СтарХита " получила доступ к последним фотографиям режиссера, сделанным за четыре месяца до его кончины. Снимки были сделаны на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске в начале марта.

На них уже заметны последствия болезни: отсутствие фирменной бороды и волос, заметные изменения лица, вызванные химиотерапией.

Знакомое жизнерадостное лицо Мороза сменила задумчивость, он был малоразговорчив. Тем не менее режиссер сам выступил на открытии и закрытии фестиваля, поздравив победителей.

Режиссер Анна Меликян, присутствовавшая на похоронах, поделилась архивным фото, сделанным годом ранее на фестивале "Горький fest". Она отметила удивительное мужество и свет, которые излучал Мороз, даже борясь с недугом.

Друзья и коллеги рассказали, что в последние часы жизни Юрий Мороз успокаивал родных, прося не горевать. На прощании вдова Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз старались сохранять спокойствие, понимая, что его страдания закончились.

Похоронен Мороз на Ваганьковском кладбище рядом с первой женой Мариной Левтовой. В последние минуты жизни с ним были самые близкие.