Семья пришла на могилу к Жанне Фриске: ее не стало 10 лет назад

15 июня родственники певицы Жанны Фриске скорбят по-особенному. В этот день 10 лет назад экс-солистка группы "Блестящие" ушла из жизни. Певица несколько лет боролась с раком мозга. Но врачи не сумели спасти артистку. У Жанны остался сын Платон. Мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Но не общается с семьей своей мамы.

Он давно не видел бабушку и дедушку. Родители Жанны надеются, что Платон сам к ним придет. Для него они держат квартиру покойной дочери. Эту недвижимость должен унаследовать их внук, пишет Starhit .

Родная сестра певицы Наталья Фриске также пришла в этот день на кладбище. С собой она привела дочку Луну. Та никогда не видела тетю. Жанна умерла раньше, чем малышка успела родиться.