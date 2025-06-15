Семья пришла на могилу к Жанне Фриске: ее не стало 10 лет назад

15 июня родственники певицы Жанны Фриске скорбят по-особенному. В этот день 10 лет назад экс-солистка группы "Блестящие" ушла из жизни. Певица несколько лет боролась с раком мозга. Но врачи не сумели спасти артистку. У Жанны остался сын Платон. Мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым. Но не общается с семьей своей мамы.
Он давно не видел бабушку и дедушку. Родители Жанны надеются, что Платон сам к ним придет. Для него они держат квартиру покойной дочери. Эту недвижимость должен унаследовать их внук, пишет
Родная сестра певицы Наталья Фриске также пришла в этот день на кладбище. С собой она привела дочку Луну. Та никогда не видела тетю. Жанна умерла раньше, чем малышка успела родиться.
Семья пришла на могилу к Жанне Фриске. Фото: соцсети
На могиле был и безутешный отец певицы. Но говорить о своем бывшем зяте он не захотел. Отношения с Шепелевым у Владимира Фриске складывались не лучшим образом.
Помимо фотографий на могиле артистки есть цветы. Также родственники установили памятник в полный рост певицы. В руку изваяния кто-то из поклонников вложил микрофон. Шептались, что фанаты якобы забрали с могильной плиты часы.
Многих интересовало то, побывал ли на кладбище у мамы Платон. Мальчик уже снимается в кино. И увлекается музыкой. Его отец не скрывает того, что часто рассказывает сыну о Жанне. Но никто не знает, ходит ли ребенок с отцом к ней на кладбище. Вопросы присутствующих об этом так и остались без ответа.
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