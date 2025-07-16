Исакова не смогла смотреть, как закапывают гроб с телом Мороза рядом с могилой первой жены

Виктория Исакова с трудом переживает похороны мужа Юрия Мороза. Глубокое горе не позволило ей присутствовать при опускании гроба в могилу, актриса отвернулась от траурной церемонии, ей едва не стало плохо, передает корреспондент Teleprogramma.org.

Режиссер известных сериалов "Содержанки" и "Каменская" Юрий Мороз найдет вечный покой рядом с могилой своей первой супруги Марины Левтовой. Их брак, длившийся до 2000 года, напомним, завершился трагически.

Марина Левтова погибла в феврале 2000-го в результате несчастного случая на снегоходе. Ее дочь Дарья чудом осталась жива благодаря самоотверженности матери.

По словам Дарьи, в момент аварии Михаил Рудяк, владелец строительной фирмы, принял овраг за заросли кустарника. Высокая скорость и столкновение со снегоходом привели к трагедии, однако Марина, защитив дочь, взяла удар на себя.

С тех пор воспитанием дочери занимался отец — Юрий Мороз.