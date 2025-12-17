Штурм отреагировала на выселение Долиной из квартиры в Хамовниках: "Благодарить надо народ и журналистов"

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала решение Верховного суда по делу о квартире Ларисы Долиной. Штурм заявила, что в полном восторге от того, что Долиной теперь предстоит освободить квартиру в Хамовниках. Куда Штурм посоветовала отправиться Ларисе Долиной?

Где теперь будет жить Лариса Долина?

Наталья Штурм прямо заявила о своих восторгах в связи с решением Верховного суда. Исполнительница хита про школьный роман восхитилась судьями. Штурм назвала и причину, по которой инстанция встала на сторону Полины Лурье.