Штурм отреагировала на выселение Долиной из квартиры в Хамовниках: "Благодарить надо народ и журналистов"

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала решение Верховного суда по делу о квартире Ларисы Долиной. Штурм заявила, что в полном восторге от того, что Долиной теперь предстоит освободить квартиру в Хамовниках. Куда Штурм посоветовала отправиться Ларисе Долиной?
Где теперь будет жить Лариса Долина?
Наталья Штурм прямо заявила о своих восторгах в связи с решением Верховного суда. Исполнительница хита про школьный роман восхитилась судьями. Штурм назвала и причину, по которой инстанция встала на сторону Полины Лурье.
"Я в восторге от решения Верховного суда! Судьи Москаленко, Марьин, Юрьев — герои дня! Справедливость восторжествовала. Но знаете, в первую очередь благодарить надо народ и журналистов! Именно люди и пресса сплоченно подняли волну гнева над беспредельными решениями по делу 'квартира Долина-Лурье'. Победил общественный резонанс!
Хотя меня смущает, что в части выселения и освобождения квартиры Ларисой Долиной дело отправлено на новое рассмотрение. А это опять время, и не один месяц. А там — либо 'ишак сдохнет, либо эмир', как в легенде. Короче, это позитивное и долгожданное для много миллионов людей решение в отложенном моменте. Я это так воспринимаю.
Хотелось бы услышать юристов. Хотя думаю, они сами в растерянности после таких беспрецедентных негативных событий на рынке вторичной недвижимости.
Долиной — переехать в прекрасный большой собственный дом, подальше от шума городского, поближе к природе. Проданная квартира ей не принадлежит, с ней пора расстаться", — высказалась Наталья Штурм.
Наталья Штурм. Фото: Global Look Press
О решении суда
Накануне состоялось заседание Верховного суда по делу Ларисы Долиной. Был вынесен вердикт о том, что певица должна освободить квартиру в Хамовниках, которую продала Полине Лурье. Ранее принятое решение об аннулировании договора купли-продажи между Долиной и Лурье отменено.
Владелицей квартиры признана Полина Лурье, купившая ее у Долиной.
Лурье на Первом канале
В эту среду, 17 декабря, Полина Лурье придет в эфир шоу 'Пусть говорят'. Она озвучит свою версию событий и раскроет детали общения с Ларисой Долиной. Ранее главной героиней программы становилась певица. Звезда детально рассказывала о том, по каким образом ее обманывали мошенники.
А вы согласны с Натальей Штурм, что надо благодарить журналистов и неравнодушных людей за возвращение квартиры Полине Лурье? Ответьте в комментариях.
Читайте также: