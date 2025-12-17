Штурм отреагировала на выселение Долиной из квартиры в Хамовниках: "Благодарить надо народ и журналистов"

Лариса Долина. Фото: Павел Селезнев / Global Look Press

Наталья Штурм в восторге от решения Верховного суда по делу Ларисы Долиной

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала решение Верховного суда по делу о квартире Ларисы Долиной. Штурм заявила, что в полном восторге от того, что Долиной теперь предстоит освободить квартиру в Хамовниках. Куда Штурм посоветовала отправиться Ларисе Долиной?

Где теперь будет жить Лариса Долина?

Наталья Штурм прямо заявила о своих восторгах в связи с решением Верховного суда. Исполнительница хита про школьный роман восхитилась судьями. Штурм назвала и причину, по которой инстанция встала на сторону Полины Лурье.

"Я в восторге от решения Верховного суда! Судьи Москаленко, Марьин, Юрьев — герои дня! Справедливость восторжествовала. Но знаете, в первую очередь благодарить надо народ и журналистов! Именно люди и пресса сплоченно подняли волну гнева над беспредельными решениями по делу 'квартира Долина-Лурье'. Победил общественный резонанс!

Хотя меня смущает, что в части выселения и освобождения квартиры Ларисой Долиной дело отправлено на новое рассмотрение. А это опять время, и не один месяц. А там — либо 'ишак сдохнет, либо эмир', как в легенде. Короче, это позитивное и долгожданное для много миллионов людей решение в отложенном моменте. Я это так воспринимаю.

Хотелось бы услышать юристов. Хотя думаю, они сами в растерянности после таких беспрецедентных негативных событий на рынке вторичной недвижимости.

Долиной — переехать в прекрасный большой собственный дом, подальше от шума городского, поближе к природе. Проданная квартира ей не принадлежит, с ней пора расстаться", — высказалась Наталья Штурм.

Наталья Штурм. Фото: Global Look Press

О решении суда

Накануне состоялось заседание Верховного суда по делу Ларисы Долиной. Был вынесен вердикт о том, что певица должна освободить квартиру в Хамовниках, которую продала Полине Лурье. Ранее принятое решение об аннулировании договора купли-продажи между Долиной и Лурье отменено.

Владелицей квартиры признана Полина Лурье, купившая ее у Долиной.

Лурье на Первом канале

В эту среду, 17 декабря, Полина Лурье придет в эфир шоу 'Пусть говорят'. Она озвучит свою версию событий и раскроет детали общения с Ларисой Долиной. Ранее главной героиней программы становилась певица. Звезда детально рассказывала о том, по каким образом ее обманывали мошенники.

А вы согласны с Натальей Штурм, что надо благодарить журналистов и неравнодушных людей за возвращение квартиры Полине Лурье? Ответьте в комментариях.

