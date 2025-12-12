Соседов: "Песню 'Погода в доме' писали для Пугачевой, а не для Долиной и не для Зарубиной"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org озвучил историю создания хита 'Погода в доме'. Песню исполнила Лариса Долина. Но по замыслу авторов, Михаила Танича и Руслана Горобца, она предназначалась другой певице.

Почему Пугачева не стала петь 'Погоду в доме'

Сергей Соседов раскрыл правду о том, для кого же предназначался хит Танича и Горобца 'Погода в доме'. Он знает историю создания и записи песни от самого Михаила Танича. Оказывается, авторам хотелось, чтобы композиция зазвучала в исполнении Аллы Пугачевой.

"Песню 'Погода в доме' писали для Пугачевой, а не для Зарубиной и не для Долиной. Я историю эту хорошо знаю от Михаила Танича, из первых уст. Ну, может быть, конечно, Зарубиной тоже это предлагали, может быть, хотели предложить. Алле Пугачевой тогда было не до песен, она дачу строила, отказалась петь. Тогда решили дать Долиной", — поделился Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org.

Танич против Долиной

Михаил Танич, по словам Сергея Соседова, не хотел, чтобы 'Погоду в доме' пела Лариса Долина. Он не считал ее своей певицей. Долина казалась ему пафосной.

"Он говорил, что его певицы — это Люба Успенская, это Алена Апина. Такая лимитчица, девочка-простушка. Потому что он сам из простых, и ему чужды пафос и снобизм", — продолжил Сергей Соседов.

Но Долина, как рассказывал Танич, буквально взяла его в оборот. Стала звонить и просить отдать песню 'Погода в доме' ей. И Танич с Горобцом в итоге сдались.

Намучились с Долиной

Сергей Соседов рассказал, что Танич признавался ему, как они с Горобцом намучились с Долиной. Они не могли добиться от нее нужного им звучания. Она пела академично, хотела продемонстрировать возможности своего голоса. А нужно было показывать чувства.

"Горобец мучился с ней в студии, было около 15 дублей, наверное, сделано. Пока Лариса нашла нужную интонацию. Он просил ее уже не петь, а шептать. В общем устали авторы как собаки с ней. Вот она спела. Ну и, естественно, взяла весь альбом 'Погода в доме", — заключил Соседов.

Что говорила Зарубина

Певица Ольга Зарубина на днях заявила, что хит 'Погода в доме' был написан для нее. Мол, об этом ей рассказывал композитор Руслан Горобец. Но Зарубина тогда уехала в США и поэтому песню отдали Долиной.

Горобец, по словам Зарубиной, в студии учил Ларису Долину петь интонациями Зарубиной.

А вам нравится, как Лариса Долина исполнила песню 'Погода в доме'? Ответьте в комментариях.