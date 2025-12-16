Справедливость восторжествовала: Верховный суд обязал Долину вернуть Лурье квартиру, но есть нюанс

Верховный суд по делу Ларисы Долиной и Полины Лурье постановил отменить все решения нижестоящих судов. Дело направлено на новое рассмотрение в Московский городской суд. Кроме того, Верховный суд обязал певицу вернуть покупательнице квартиру, а артистке пока можно там проживать до решения следующего суда.

В ходе рассмотрения дела в Верховном суде прокурор выступил с официальным заявлением. Он указал на нарушения, допущенные нижестоящими судами, которые отказали Полине Лурье в денежной компенсации.

Прокурор потребовал взыскать с Ларисы Долиной в пользу покупательницы 112 миллионов рублей — полную сумму, полученную за спорную квартиру.

При этом представитель прокуратуры не поддержал требование стороны Лурье о выселении певицы из этого жилья. Ранее адвокаты покупательницы настаивали на этом пункте.

Защита Долиной, в свою очередь, продолжает настаивать на том, что Лурье сама проявила неосмотрительность. Адвокат Мария Пухова перечислила три обстоятельства, которые, по ее мнению, должны были насторожить покупательницу и заставить ее отказаться от сделки.

Среди них — заниженная стоимость квартиры, отказ Долиной предоставить справку о здоровье и тот факт, что никто не связался с ее несовершеннолетней дочерью, которая также была прописана в жилье.

Адвокаты певицы утверждают, что их клиентка действовала под влиянием обмана и была уверена, что участвует в «специальной операции», а сделка впоследствии будет аннулирована государством. В качестве доказательства они ссылаются на приговор по уголовному делу, согласно которому мошенники получили реальные сроки.

Что касается денег, то позиция защиты была такова: компенсацию должна выплачивать не Долина, а непосредственно преступники, которые эти средства получили.

Вместе с тем сторона певицы допустила возможность возврата средств, но только в случае соответствующего решения Верховного суда и при условии, что требования о выселении и признании сделки действительной удовлетворены не будут.