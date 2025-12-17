Полина Лурье появится в шоу 'Пусть говорят': что она скажет Ларисе Долиной

Купившая квартиру у Ларисы Долиной Полина Лурье станет главной героиней программы Первого канала 'Пусть говорят'. В эфире Полина намерена ответить артистке, которая ранее обещала вернуть деньги, но не соглашалась расставаться с квартирой. Что скажет Лурье?

Телешоу, рейтинги и первый выход Полины Лурье

На сайте программы накануне появился анонс. Вслед за Ларисой Долиной свою версию событий изложит Полина Лурье. Для зрителей это шанс впервые увидеть Полину Лурье в студии и услышать ее версию. Для самой покупательницы квартиры — возможность обозначить свою позицию на федеральном канале и обратиться к артистке напрямую.

"В эфире программы 'Пусть говорят' на Первом канале — продолжение истории по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Смотрите новый выпуск 17 декабря в 19:45. Впервые в студии появится покупатель жилья — Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки", — говорится в анонсе.

Вердикт суда и разворот судьбы

Тем временем состоялось заседание Верховного суда по громкому делу Ларисы Долиной. Высшая инстанция вынесла вердикт не в пользу певицы. Суд принял решение о возвращении квартиры Полине Лурье, а певицу обязали освободить жилье. Эта точка в юридической части спора превратилась в отправную для нового медийного витка.

Что говорила Долина в шоу 'Пусть говорят'

Ситуация с проданной квартирой Ларисы Долиной уже обсуждалась в эфире Первого канала. Тогда Лариса Долина призналась, что готова рассчитаться с Полиной Лурье, которую назвала ни в чем не виновной. В тот момент певица выглядела глубоко потрясенной происходящим.

Но теперь обещание вернуть деньги Полине Лурье стало неважным. Поскольку Полина стала обладательницей квартиры, которую у нее ранее отобрали. Справедливость восторжествовала. И теперь осталось выслушать версию произошедших событий от Лурье.

