"Новогодний чес" Ларисы Долиной: хейт не помешал праздничному графику

Пока в Сети не утихают споры вокруг истории с квартирой Ларисы Долиной и Полиной Лурье, певица доказывает, что искусство важнее хейта. Расписание певицы на декабрь и январь — это настоящее праздничное турне по Москве и не только, где она предстанет в самых разных амплуа.

Уже 18 декабря Долина откроет этот марафон в Театре эстрады, почтив память Людмилы Гурченко в концерте к 90-летию легенды. Всего через три дня, 21 декабря, ее голос прозвучит на одной сцене с Григорием Лепсом на большой рождественской программе в Live Arena.

Но главный подарок поклонникам — сольный концерт в атмосфере Petter bar 24 декабря, где можно будет услышать хиты в камерной обстановке.

Сразу после Рождества Долина сменит эстрадный образ на театральный. 26 и 27 декабря на сцене знаменитого Театра на Таганке она сыграет миссис Ловетт в мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит".

А под бой курантов, 31 декабря, и в первые дни января (3-е и 5-е число) она будет блистать в роли графини Альмавивы в опере "Фигаро".

График артистки выходит за пределы столицы: 4 января она даст большой юбилейный концерт "На бис!" в Туле — говорится на ее официальном сайте .

Можно сказать, что так называемый новогодний чес — это ответ Долиной на критику. Кажется, для артистки нет иного способа пережить шумиху, кроме как выходить на сцену.