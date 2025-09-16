Поргина высказалась о Талызиной, завещавшей все свое имущество внучке: "Настя не бросит маму на произвол судьбы"

Валентина Талызина. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Поргина нашла логичным, что Талызина назвала единственной наследницей внучку

Актриса Людмила Поргина прокомментировала для Teleprogramma.org последнюю волю ныне покойной Валентины Талызиной. Та назвала своей наследницей внучку Анастасию Талызину. Справедливо ли это по отношению к дочери Талызиной, Ксении Хаировой?

Что думает Поргина о завещании Талызиной

На днях стало известно о завещании ныне покойной актрисы Валентины Талызиной. Звезда кино и театра своей единственной наследницей назвала внучку, актрису Анастасию Талызину. Именно ей она завещала все свое имущество.

"Не вижу ничего плохого в ее распоряжении. Внучка — это же продолжение рода. И она же не бросит свою маму на произвол судьбы. Конечно, логично, что она завещала именно ей", — сказала Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org.

Людмила Поргина. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Какое наследство оставила Талызина

Валентине Талызиной принадлежала квартиры в центре Москвы. Сейчас она может стоить порядка 50 миллионов рублей. Кроме этого, у актрисы была дача в Кратовой. Она тоже оценивается в сумму от 40 до 50 миллионов рублей.

На днях издание Aif.ru сообщило, что никаких споров по поводу наследства Валентины Талызиной нет. Знаменитость завещала все внучке Анастасии. Несмотря на то что отношениях у них были непростые, Талызина обожала внучку.

Анастасия не позвала бабушку на свадьбу. Валентина Талызина сама рассказывала об этом в интервью. Она признавалась, что была обижена на внучку.

Внучка и дочь Валентины Талызиной на ее похоронах. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Где похоронена Валентина Талызина

Валентина Талызина умерла 21 июня 2025 года. Ей было 90 лет. Прощание с Валентиной Талызиной прошло 24 июня в Театре Моссовета.

Дочери актрисы Ксении Хаировой на скорбной церемонии стало плохо. За гробом матери ее вели под руки двое мужчин. Похоронена Валентина Талызина на Ваганьковском кладбище столицы.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также