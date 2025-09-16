Поргина высказалась о Талызиной, завещавшей все свое имущество внучке: "Настя не бросит маму на произвол судьбы"

Какое наследство оставила Талызина

Валентине Талызиной принадлежала квартиры в центре Москвы. Сейчас она может стоить порядка 50 миллионов рублей. Кроме этого, у актрисы была дача в Кратовой. Она тоже оценивается в сумму от 40 до 50 миллионов рублей.

На днях издание Aif.ru сообщило, что никаких споров по поводу наследства Валентины Талызиной нет. Знаменитость завещала все внучке Анастасии. Несмотря на то что отношениях у них были непростые, Талызина обожала внучку.

Анастасия не позвала бабушку на свадьбу. Валентина Талызина сама рассказывала об этом в интервью. Она признавалась, что была обижена на внучку.