В Москве проходит прощание с Валентиной Талызиной

В Театре имени Моссовета в эти минуты проходит скорбное мероприятие. Началась церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной.
В фойе театра установили огромные черно-белые фотографии. На них Валентина Талызина запечатлена в разных ролях. На сцене этого театра она сыграла их огомное количество. Здесь актриса служила с 1958 года.
Проститься с Валентиной Талызиной пришли ее близкие, коллеги и поклонники таланта.
В фойе театра установлены черно-белые снимки Валентины Талызиной. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Гроб с телом Валентины Талызиной установлен на сцене в зрительном зале театра. Здесь много цветов. В основном это белые розы в огромных плетеных корзинах. Над гробом — большой портрет Талызиной. На этот раз он цветной.
Валентина Талызина до последних дней своей жизни играла в спектаклях театрах. Руководство было уверено, что она выйдет на сцену и в следующем сезоне.
"Валентина Талызина в августе должна была играть в спектакле "Пиковая дама", — сказал во время прощания с актрисой худрук Театра имени Моссовета Евгений Марчелли.
Гроб с телом Валентины Талызиной на сцене театра. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Валентина Талызина скончалась 21 июня. Ей было 90 лет. Похоронена актриса будет на Ваганьковском кладбище столицы.
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