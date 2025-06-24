В Москве проходит прощание с Валентиной Талызиной

В Театре имени Моссовета в эти минуты проходит скорбное мероприятие. Началась церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной.

В фойе театра установили огромные черно-белые фотографии. На них Валентина Талызина запечатлена в разных ролях. На сцене этого театра она сыграла их огомное количество. Здесь актриса служила с 1958 года.

Проститься с Валентиной Талызиной пришли ее близкие, коллеги и поклонники таланта.