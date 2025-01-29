90-летняя Валентина Талызина сделала признание: «Ни годы, ни ботоксы не считала»

Известная актриса Валентина Талызина в январе отпраздновала солидную дату. Звезде театра и кино исполнилсь девяносто лет. Валентина Талызина рассказала, что получила множество поздравлений от своих коллег, близких, друзей и поклонников.

Вот только мысль о том, сколько лет ей исполнилось, приводит Валентину Талызину в ужас. Актриса признается, что не может пока ее принять.

«Никогда не считала годы. Ни годы не считала, ни ботоксы не считала. Ничего не считала», — поделилась Валентина Талызина в беседе с MK.RU.

Валентина Талызина призналась, что полна сил и энергии и мечтает о новых ролях. Вот только то, что предлагают, ей не очень интересно.