Дочери Талызиной стало плохо на прощании с актрисой: еле шла за гробом матери

Дочери Валентины Талызиной потребовалась помощь во время церемонии прощания с актрисой. 56-летняя Ксения Хаирова плохо себя чувствовала. Она не смогла самостоятельно сделать ни шага.
Гроб с телом Валентины Талызиной под аплодисменты вынесли из Театра имени Моссовета. За ним шла траурная процессия. Первой в скорбной колонне была внучка покойной артистки, актриса Анастасия Талызина. Следом шла дочь Талызиной, актриса Ксения Хаирова. Она была очень плоха.
56-летняя наследница знаменитости не могла самостоятельно передвигаться. Ей помогали двое мужчин. Ксения Хаирова медленно делала шаг за шагом. Она опиралась на своих помощников. За ней несли трость для ходьбы.
Дочь Талызиной под руки вели двое крепких мужчин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Прощание с Валентиной Талызиной прошло 24 июня в Театре имени Моссовета. Здесь актриса служила с 1958 года.
Гроб с телом Валентины Илларионовны был установлен в зрительном зале театра. У него сидели близкие люди актрисы. Дочка и внучка принимали соболезнования от ее коллег и поклонников.
Внучка Талызиной (на фото в центре) идет за гробом бабушки. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma..org
87-летний режиссер Андрей Кончаловский на прощании появился в сопровождении своей молодой жены, актрисы Юлии Высоцкой. В скорбной речи он признался, что побаивался Талызину.
Валентина Талызина скончалась 21 июня. В январе актриса отметила юбилей, ей исполнилось 90 лет. В марте этого же года у нее обнаружили злокачественную опухоль щитовидной железы. Рак приблизил смерть Валентины Талызиной. Все годы своей жизни она была активна и до последних своих дней выходила на сцену Театра имени Моссовета.
Похоронена Валентина Илларионовна будет на Ваганьковском кладбище.
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