Дочери Талызиной стало плохо на прощании с актрисой: еле шла за гробом матери

Дочери Валентины Талызиной потребовалась помощь во время церемонии прощания с актрисой. 56-летняя Ксения Хаирова плохо себя чувствовала. Она не смогла самостоятельно сделать ни шага.

Гроб с телом Валентины Талызиной под аплодисменты вынесли из Театра имени Моссовета. За ним шла траурная процессия. Первой в скорбной колонне была внучка покойной артистки, актриса Анастасия Талызина. Следом шла дочь Талызиной, актриса Ксения Хаирова. Она была очень плоха.

56-летняя наследница знаменитости не могла самостоятельно передвигаться. Ей помогали двое мужчин. Ксения Хаирова медленно делала шаг за шагом. Она опиралась на своих помощников. За ней несли трость для ходьбы.