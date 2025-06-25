Талызина жаловалась на внучку за две недели до смерти: "Сделали подлость!"

В программе "Малахов" показали одно из последних интервью Валентины Талызиной. Оно стало исповедью народной артистки РСФСР. Валентина Илларионовна затронула тему творческого пути и личной жизни. Это было за две недели до ее смерти.

Талызина сама позвонила Андрею Малахову. И пригласила телеведущего к себе в гости. Свою внучку Анастасию именитая бабушка гордо называла "звездой". Однако девушка не позвала Валентину Илларионовну на свою свадьбу. С женихом внучки Талызина познакомилась по телефону. Не так давно Анастасия вышла замуж за Сергея Новосада.

Малахов спросил у Талызиной, почему ее не позвали на торжество. Та посчитала, что родственники побоялись ее чересчур взрывного характера. И решили вовсе не говорить ей о свадьбе внучки.

"Дочка сказала, что когда приедут иркутские родственники, тогда они замолчат, а я возьму все внимание на себя… Ну, они б мне сказали: ’Валя, заткнись!’ — я бы заткнулась. Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!" — поделилась она в программе ’Малахов’ на телеканале ’Россия-1’.

Народная артистка РСФСР завещала свою элитную квартиру на Большой Никитской своей любимой внучке. Продавать апартаменты она не хотела. "После моего ухода, дай Бог, въедет моя внучка", - говорила Талызина.

Актрисы не стало в субботу, 21 июня. Прощение с Валентиной Талызиной прошло в Театре имени Моссовета. Ему она служила почти полвека. И до последнего выходила на сцену. Даже когда не могла ходить и передвигалась на инвалидной коляске. Похоронили актрису на Ваганьковском кладбище.

Дочка артистка Ксения была раздавлена всем случившимся. За гробом матери она шла, едва не падая. Под руку ее вели два крепких мужчины. На похоронах была и внучка Талызиной Анастасия. Она пошла по стопам бабушки, став актрисой.