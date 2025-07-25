Поргина — о романе Егоровой и Миронова: "Сказки какие-то"

Людмила Поргина рассказала, что вместе с Николаем Караченцовым бывала в гостях дома у Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной. И никогда не замечала ничего особенного в поведении знаменитого актера. Поргина уверена: она бы точно знала, что у Миронова страстный роман на стороне.

"Мы дружили с Андреем, с Ларисой Голубкиной, бывали у них дома. И вот такого душераздирающего романа мы не видели, нет. Это немножко сказки какие-то… Хотелось ей, наверное, так. Я почувствовала в этом вымысел", — добавила 76-летняя Людмила Андреевна.

Актриса и драматург Татьяна Егорова умерла 21 июля. Ей был 81 год. Запомнилась она, по большей части, тем, что после смерти Андрея Миронова и его матери, Марии Мироновой, издала книгу под названием 'Андрей Миронов и я'.

Творение Егоровой в конце 90-х вызвало жуткий скандал. И после смерти актрисы о ее исповеди заговорили вновь. Откровения ныне покойной артистки продолжают будоражить умы поклонников Андрея Миронова.

Похоронили Татьяну Егорову 24 июля на Троекуровском кладбище столицы. Прощание было очень скромным.