Знакомая Татьяны Егоровой — о ее книге про Андрея Миронова: "Шикарно отомстила за его нелюбовь"

Скороходова напомнила, что после написания книги о Миронове Егорова вышла замуж. Нашелся мужчина, прочитавший ее откровения и влюбившийся в Татьяну.

"Но он умер раньше, и опять она осталась одна", — добавила Скороходова.

Елена рассказала, что имела честь общаться с Татьяной Егоровой. И у нее остались вполне позитивные впечатления об этой женщине.

"Я общалась с ней немного. Она была хорошая. Мягкая, добрая, несчастная...", — поделилась Скороходова.

Елена Скороходова известна поклонникам по своим ролям в фильмах 'Одиноким предоставляется общежитие', 'Счастливая, Женька!', 'Где находится нофелет?' и других.

Актриса Татьяна Егорова скончалась 21 июля, ей был 81 год. Она известна, как последняя любовь Андрея Миронова. О своих отношениях со знаменитым артистом Егорова рассказала в книге. Она вышла в свет после смерти Миронова и обернулась жутким скандалом.

В ней Татьяна Егорова раскрыла не только свой роман, длившийся 21 год, но и некоторые детали жизни известных людей. И женщин, окружавших Андрея Миронова.