Знакомая Татьяны Егоровой — о ее книге про Андрея Миронова: "Шикарно отомстила за его нелюбовь"

Актриса Елена Скороходова скорбит о смерти своей коллеги, Татьяны Егоровой. Елена на своей страничке
Книгу Татьяны Егоровой 'Андрей Миронов и я' Елена Скороходова назвала очень талантливой. Она считает, что своими воспоминаниями о Миронове Егорова отомстила ему.
"Миронов ее, конечно, не любил, потому что он, в принципе, никого, кроме себя не любил. Но как Татьяна шикарно ему отомстила за его нелюбовь. Я читала и восхищалась ее образами, языком, самоиронией", — поделилась Елена Скороходова.
Елена Скороходова. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Скороходова напомнила, что после написания книги о Миронове Егорова вышла замуж. Нашелся мужчина, прочитавший ее откровения и влюбившийся в Татьяну.
"Но он умер раньше, и опять она осталась одна", — добавила Скороходова.
Елена рассказала, что имела честь общаться с Татьяной Егоровой. И у нее остались вполне позитивные впечатления об этой женщине.
"Я общалась с ней немного. Она была хорошая. Мягкая, добрая, несчастная...", — поделилась Скороходова.
Елена Скороходова известна поклонникам по своим ролям в фильмах 'Одиноким предоставляется общежитие', 'Счастливая, Женька!', 'Где находится нофелет?' и других.
Актриса Татьяна Егорова скончалась 21 июля, ей был 81 год. Она известна, как последняя любовь Андрея Миронова. О своих отношениях со знаменитым артистом Егорова рассказала в книге. Она вышла в свет после смерти Миронова и обернулась жутким скандалом.
В ней Татьяна Егорова раскрыла не только свой роман, длившийся 21 год, но и некоторые детали жизни известных людей. И женщин, окружавших Андрея Миронова.
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