Скороходова — о Егоровой, на чьих руках умер Миронов: "Ей не было применения как актрисе"

Актриса Елена Скороходова на прощании с Татьяной Егоровой вновь заговорила о ее книге про Андрея Миронова. Для Teleprogramma.org Елена Скороходова озвучила свое мнение о произведении ныне покойной Егоровой. Она подтвердила, что высоко оценивает творение актрисы.

Скороходова была знакома с Егоровой лично. И ныне покойная оставила о себе очень приятное впечатление. А заочное знакомство двух актриса состоялось, когда Елена Скороходова прочитала книгу Татьяны Егоровой об Андрее Миронове 'Андрей Миронов и я'. Этот роман-исповедь Егоровой вышел в свет после смерти известного артиста.