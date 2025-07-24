Скороходова — о Егоровой, на чьих руках умер Миронов: "Ей не было применения как актрисе"

Актриса Елена Скороходова на прощании с Татьяной Егоровой вновь заговорила о ее книге про Андрея Миронова. Для Teleprogramma.org Елена Скороходова озвучила свое мнение о произведении ныне покойной Егоровой. Она подтвердила, что высоко оценивает творение актрисы.
Скороходова была знакома с Егоровой лично. И ныне покойная оставила о себе очень приятное впечатление. А заочное знакомство двух актриса состоялось, когда Елена Скороходова прочитала книгу Татьяны Егоровой об Андрее Миронове 'Андрей Миронов и я'. Этот роман-исповедь Егоровой вышел в свет после смерти известного артиста.
"Не надо эту книгу ругать. Я считаю, что это произведение искусства очень талантливое. Она не просто о себе рассказала. Она написала любовный роман, который понятен всем. Девушка, наивная, доверчивая, которая наделяет своего возлюбленного качествами, которых, может быть, и не было.
Это же не какие-то там откровения пошлые, не будем называть фамилии. Кто-то там рассказывает, что в юности их кто-то домогался… Это тошнотворные вещи. А у Татьяны замечательный роман. Не было ей применения как актрисе. Ее рука потянулась не к стакану, а к бумаге. Вообще, все актрисы недовольные, несчастные и нереализованные. А она смогла", — поделилась Елена Скороходова в беседе с Teleprogramma.org.
Елена Скороходова с книгой Татьяны Егоровой. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Елена Скороходова посетила скромную церемонию прощания с Татьяной Егоровой. Актрису отпевали в храме Николая Чудотворца, а затем похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Татьяна Егорова умерла 21 июля, ей был 81 год. Прославилась она, в основном, своей книгой про Андрея Миронова. Отношения с ним длились больше двадцати лет, то есть, фактически с самой молодости и до смерти артиста.
В книге Егорова утверждала, что Миронов умер у нее на руках, и называла себя чуть ли не главной женщиной его жизни.
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