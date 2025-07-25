Кто написал книгу 'Андрей Миронов и я'?

Ныне покойная актриса и драматург Татьяна Егорова предала огласке свои отношения со знаменитым артистом Андреем Мироновым. После его смерти и ухода из жизни мамы Миронова, Егорова издала книгу под названием 'Андрей Миронов и я'.

В ней она раскрыла детали романа с актером. Их отношения длились больше двадцати лет. Мемуары вышли в свет в 1999 году. За откровения Егорову многие тогда осудили. По сути, она стала известной, благодаря своей книге. В ней Егорова назвала себя главной женщиной Миронова и утверждала, что артист скончался у нее на руках.

24 июля в Москве похоронили и саму Татьяну Егорову. Она упокоилась на Троекуровском кладбище. Проститься с Егоровой пришли только самые близкие ей люди. Никто из известных личностей траурную церемонию не посетил, кроме одной актрисы, Елены Скороходовой. Она общалась с Егоровой. Та оставила о себе только приятные воспоминания у Скороходовой.

И книгу Егоровой о Миронове Скороходова считает очень талантливым произведением.

"Это же не какие-то там откровения пошлые. Не будем называть фамилии. Кто-то там рассказывает, что в юности их кто-то домогался… Это тошнотворные вещи. А у Татьяны замечательный роман. Не было ей применения как актрисе. Ее рука потянулась не к стакану, а к бумаге", — поделилась Елена Скороходова с Телеprogramma.org.

Умерла Татьяна Егорова 21 июля, ей был 81 год.