Маленький храм, простой гроб: как похоронили главную женщину Андрея Миронова Татьяну Егорову

24 июля в Москве состоялось прощание с актрисой и драматургом Татьяной Егоровой. Она называла себя главной женщиной Андрея Миронова. Траурная церемония была очень скромной. Попрощаться со звездой пришли только самые близкие ее люди.
Согласно православной традиции, сначала прошла церемония отпевания. Она состоялась в скромном храме Николая Чудотворца в Москве.
Хоронили Татьяну Егорову в простом гробу. Рядом с ним стояли самые близкие люди покойной. Во время отпевания все держали в руках горящие свечи.
Отпевание Татьяны Егоровой. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
На отпевании в храме была замечена актриса Елена Скороходова. Именно она на своей страничке в соцсетях объявляла, где и когда пройдет церемония прощания с Татьяной Егоровой.
Актрисы при жизни общались.
"Я общалась с ней немного. Она была хорошая. Мягкая, добрая, несчастная...", — делилась Елена Скороходова.
Елена Скороходова на прощании с Татьяной Егоровой. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
После отпевания в храме гроб с телом Татьяны Егоровой под тихие аплодисменты вынесли и погрузили в черный катафалк. Траурная процессия отправилась на Троекуровское кладбище. Именно там упокоится Татьяна Егорова.
Гроб с телом Татьяны Егоровой погрузили в катафалк. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Актриса и драматург Татьяна Егорова умерла 21 июля. Ей был 81 год. Прославилась она тем, что написала книгу про свои отношения с Андреем Мироновым. Они длились больше двадцати лет.
В книге Егорова дала понять, что была главной женщиной в жизни знаменитого артиста. Многие осудили тогда Татьяну Егорову за ее откровения. А кто-то восхищался ее блистательным писательским талантом.
Елена Скороходова назвала произведение Егоровой местью Миронову за то, что тот ее не любил.
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