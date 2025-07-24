Маленький храм, простой гроб: как похоронили главную женщину Андрея Миронова Татьяну Егорову

24 июля в Москве состоялось прощание с актрисой и драматургом Татьяной Егоровой. Она называла себя главной женщиной Андрея Миронова. Траурная церемония была очень скромной. Попрощаться со звездой пришли только самые близкие ее люди.

Согласно православной традиции, сначала прошла церемония отпевания. Она состоялась в скромном храме Николая Чудотворца в Москве.

Хоронили Татьяну Егорову в простом гробу. Рядом с ним стояли самые близкие люди покойной. Во время отпевания все держали в руках горящие свечи.