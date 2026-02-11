Поргина — о Богомолове: "Счастлива, что его сейчас сдвинут"

Актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org сформулировала свое отношение к поступку Константина Богомолова. Она считает, что Школе-студии МХАТ без него будет лучше. Кого Поргина хотела бы видеть на посту ректора этого учебного заведения?

Что сказала Поргина о Богомолове

Людмила Поргина явно дает понять, что Константин Богомолов ей глубоко несимпатичен. Поргина считает, что ему нечего делать на посту ректора Школы-студии МХАТ. Актриса обрадовалась, узнав, что Богомолов попросил освободить его от этой должности.

"Я очень рада. Я не считаю его очень талантливым человеком. Я считаю его безобразным человеком. И я счастлива, что его сейчас сдвинут, и кто-то другой будет назначен, как Игорь Золотовицкий, который занимался делом. А он — руководитель театра, который ставит оперы какие-то безумные совершенно. Не пойми чем он занимается… Из этого ничего приличного не получается", — высказалась Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org.

Кто может стать ректором Школы-студии МХАТ

Ранее сообщалось, что взамен взявшего самоотвод Богомолов пост ректора Школы-студии МХАТ могут, предположительно, занять либо Дмитрий Певцов, либо Сергей Безруков, либо Евгений Писарев. Среди них троих есть и тот, кого хотела бы видеть руководителем Школы-студии МХАТ, Людмила Поргина.

"Сергей Безруков. Он настоящий актер и режиссер. Спектакли, которые идут у него в театре, очень серьезные. Но вряд ли он согласится. Он возглавляет театр, у него столько работы!" — сказала Людмила Поргина.

Ранее актриса Елена Проклова выразила сожаление по поводу того, что Богомолов отказался быть ректором Школы-студии МХАТ. Проклова заявила, что он очень талантливый и порядочный человек, и многое мог бы сделать.

