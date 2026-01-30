"Самодеятельность бездарная": Поргина выступила после назначения Богомолова ректором

Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org усомнилась в таланте режиссера Константина Богомолова. Актриса подвергла жесткой критике его постановки. И объяснила, почему именно Богомолов был назначен ректором Школы-студии МХАТ вместо покойного Игоря Золотовицкого.

Что сказала Поргина о Богомолове

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, в беседе с Teleprogramma.org не скрывала свое возмущение назначением Константина Богомолова на пост ректора Школы-студии МХАТ. Поргина дала понять, что Богомолов не достоин этой должности. Она высказала свои сомнения в его способностях.

"Я вообще не понимаю, как можно было его назначить ректором Школы-студии МХАТ, где были до этого люди настоящие труженики, настоящие творцы. Богомолов ставил спектакли во МХАТе и других театрах. Это самодеятельность бездарная, на мой взгляд. Я присоединяюсь к тем, кто не признает его, потому что все это несерьезно. Я так считаю", — высказалась Людмила Поргина.

Почему ректором назначили Богомолова

Людмила Андреевна считает, что Богомолов получил должность ректора благодаря своей жене, журналистке Ксении Собчак. А не каким-то личным заслугам.

"Ему помогло только то, что он женат на Ксении Собчак. Но это не имеет никакого отношения к искусству", — добавила Поргина.

Людмила Поргина скорбит о безвременной кончине Игоря Золотовицкого. Она считает, что с его уходом Школа-студия МХАТ потеряла главное.

"Золотовицкий был очень талантливый, очень серьезный человек. И конечно, потеря его — это потеря самого направления Школы-студии МХАТ", — заключила Людмила Поргина.

Ответ Богомолова критикующим его

Скандал в театральном сообществе не утихает уже неделю. В минувшую пятницу Константин Богомолов был назначен на пост ректора Школы-студии МХАТ. Это спровоцировало волну возмущения со стороны актеров и простых людей.

Мхатовцы написали письмо на имя министра культуры Ольги Любимовой с требованием отменить назначение Богомолова. Режиссер одним интервью дал ответ всем. Богомолов попросил не переживать за него.

Он заявил, что справится с тремя своими обязанностями: руководством двумя театрами и одним учебным заведением. А позицию мхатовцев режиссер назвал абсурдом.

А вы согласны с мнением Людмилы Поргиной? Ответьте в комментариях.