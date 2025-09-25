Первый комментарий адвоката Добровинского о разводе Дибровых: "Дмитрий благодарен Полине за семнадцать лет счастья"

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.org подтвердил, что Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись. Добровинский озвучил обращение Диброва к общественности на фоне развода. Что телеведущий попросил передать поклонникам от своего имени?

Что Дмитрий Дибров сказал о разводе с Полиной

Александр Добровинский сообщил, что получил на руки решение суда о разводе Дибровых. Адвокат в бракоразводном процессе представлял интересы Дмитрия Диброва. И от его имени сделал заявление для общественности.

"Я сделал первое и единственное заявление от имени Дмитрия Александровича. Мы никогда не делали никаких заявлений, не комментировали этот процесс. Дмитрий Александрович сказал, что печати о регистрации брака, о разводе существуют только в паспорте. В сердце и душе печатей нет. Дмитрий благодарен Полине за семнадцать лет счастья, за тех великолепных мальчиков, которые родились. Это настоящие казаки, он сказал. Его душа, дом и сердце всегда открыты. Полина навсегда останется ему близким человеком, что бы ни произошло. Кроме благодарности за все, он ничего не испытывает", — сказал Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.org.

Добровинский добавил также, что у Дибровых нет никаких споров. Пара рассталась мирно. Полина и Дмитрий Дибровы сумели договориться обо всем без судебных тяжб.