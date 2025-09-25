Первый комментарий адвоката Добровинского о разводе Дибровых: "Дмитрий благодарен Полине за семнадцать лет счастья"

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.org подтвердил, что Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись. Добровинский озвучил обращение Диброва к общественности на фоне развода. Что телеведущий попросил передать поклонникам от своего имени?
Что Дмитрий Дибров сказал о разводе с Полиной
Александр Добровинский сообщил, что получил на руки решение суда о разводе Дибровых. Адвокат в бракоразводном процессе представлял интересы Дмитрия Диброва. И от его имени сделал заявление для общественности.
"Я сделал первое и единственное заявление от имени Дмитрия Александровича. Мы никогда не делали никаких заявлений, не комментировали этот процесс. Дмитрий Александрович сказал, что печати о регистрации брака, о разводе существуют только в паспорте. В сердце и душе печатей нет. Дмитрий благодарен Полине за семнадцать лет счастья, за тех великолепных мальчиков, которые родились. Это настоящие казаки, он сказал. Его душа, дом и сердце всегда открыты. Полина навсегда останется ему близким человеком, что бы ни произошло. Кроме благодарности за все, он ничего не испытывает", — сказал Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.org.
Добровинский добавил также, что у Дибровых нет никаких споров. Пара рассталась мирно. Полина и Дмитрий Дибровы сумели договориться обо всем без судебных тяжб.
"Никаких проблем ни по детям, ни по алиментам, ни по разделу имущества нет", — отметил Александр Добровинский.
Александр Добровинский. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Почему развелись Полина и Дмитрий Дибровы
Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись после шестнадцати лет брака. Причиной разрыва стали новые отношения Полины. Она честно призналась мужу, что влюблена в другого.
Избранником Полины Дибровой стал сосед, 50-летний бизнесмен Роман Товстик. Сейчас он тоже разводится с женой. У Романа шестеро детей, Полина Диброва является крестной одного из них.
В отличие от Дибровых, Товстики разводятся с большим скандалом. Елена Товстик обижена на мужа за измену с Полиной. Она не дает Роману видеться с детьми.
Женщина публично обвиняла Диброву в крахе ее брака. Полина же утверждает, что та сама довела мужа до развода своим поведением. Диброва также говорила, что ее развод с Дмитрием и развод в семье Товстиков — это две совершенно разные истории.
Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
