Добровинский о богатой жизни сыновей Диброва: "Автомобиль для мальчиков, дорогая школа и личный шофер"

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский прокомментировал слухи о том, что жена шоумена ушла от него якобы "без гроша". В Сети обсуждали то, что 36-летняя Полина оставила все ценности в доме экс-мужа.

Однако представитель телеведущего дал понять, что это совершенно не так. Он уточнил, что супруги урегулировали все финансовые вопросы. Также у них нет никаких споров по детям.

Мирный развод Дибровых

Адвокат уточнил, что в мировом соглашении о разделе имущества не могут фигурировать ни алименты, ни истории с детьми, пишет Starhit . Добровинский также заверил, что опеки над детьми у родителей в принципе не бывает. Ведь они родители, а не опекуны. Представитель Диброва дал понять, что телеведущий едва ли так хорошо бы общался с бывшей женой, если бы они расстались на плохой ноте.

Адвокат назвал чушью вопрос об алиментах в 300 тысяч рублей. "Дети всегда жили у Дибровых на широкую ногу. Поездки, автомобиль для мальчиков, дорогая школа, личный шофер и прочее", - заявил Добровинский.

Дибров молчит о разводе

Адвокат также сумел уговорить телеведущего оставить без комментариев развод с Полиной. Добровинский заверил Диброва в том, что для него это станет унижением. Представитель шоумена говорил о том, что появлении троих детей и долгие годы счастливой семейной жизни станут доказательством того, что Дмитрий всегда заботился о своей семье.

Пока Полина вместе с сыновьями отдыхает на Камчатке. Диброва уже перебралась в съемный коттедж неподалеку от особняка телеведущего на Рублевке. Так, их дети смогут гостить у матери и видеться с отцом. Полина также подтвердила свою связь с миллиардером Романом Товстиком.