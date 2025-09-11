Добровинский о богатой жизни сыновей Диброва: "Автомобиль для мальчиков, дорогая школа и личный шофер"

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский прокомментировал слухи о том, что жена шоумена ушла от него якобы "без гроша". В Сети обсуждали то, что 36-летняя Полина оставила все ценности в доме экс-мужа.
Однако представитель телеведущего дал понять, что это совершенно не так. Он уточнил, что супруги урегулировали все финансовые вопросы. Также у них нет никаких споров по детям.
Мирный развод Дибровых
Адвокат уточнил, что в мировом соглашении о разделе имущества не могут фигурировать ни алименты, ни истории с детьми, пишет
Адвокат назвал чушью вопрос об алиментах в 300 тысяч рублей. "Дети всегда жили у Дибровых на широкую ногу. Поездки, автомобиль для мальчиков, дорогая школа, личный шофер и прочее", - заявил Добровинский.
Дибров молчит о разводе
Адвокат также сумел уговорить телеведущего оставить без комментариев развод с Полиной. Добровинский заверил Диброва в том, что для него это станет унижением. Представитель шоумена говорил о том, что появлении троих детей и долгие годы счастливой семейной жизни станут доказательством того, что Дмитрий всегда заботился о своей семье.
Пока Полина вместе с сыновьями отдыхает на Камчатке. Диброва уже перебралась в съемный коттедж неподалеку от особняка телеведущего на Рублевке. Так, их дети смогут гостить у матери и видеться с отцом. Полина также подтвердила свою связь с миллиардером Романом Товстиком.
