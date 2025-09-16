Полина Диброва — о Елене Товстик: "Это надо было мужика так довести"

Полина Диброва выдвинула обвинение против Елены Товстик. Она дала понять, что считает ее плохой женой. По мнению Дибровой, Елена сама довела ситуацию в семье до развода.

В чем Диброва обвинила жену Товстика?

Полина Диброва дала интервью известной YouTube-блогерше и главному редактору одного из глянцевых журналов Лауре Джугелии. Полина впервые откровенно озвучила историю своего развода. Она дала понять, что не имеет никакого отношения к разводу в семье Товстик.

Полина прямо заявила, что Елена просто довела Романа. Он был вынужден подать на развод с матерью своих шестерых детей. У самой Дибровой увести мужа просто невозможно.