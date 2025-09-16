Полина Диброва — о Елене Товстик: "Это надо было мужика так довести"

Полина Диброва выдвинула обвинение против Елены Товстик. Она дала понять, что считает ее плохой женой. По мнению Дибровой, Елена сама довела ситуацию в семье до развода.
В чем Диброва обвинила жену Товстика?
Полина Диброва дала интервью известной YouTube-блогерше и главному редактору одного из глянцевых журналов Лауре Джугелии. Полина впервые откровенно озвучила историю своего развода. Она дала понять, что не имеет никакого отношения к разводу в семье Товстик.
Полина прямо заявила, что Елена просто довела Романа. Он был вынужден подать на развод с матерью своих шестерых детей. У самой Дибровой увести мужа просто невозможно.
"Ты можешь быть сколько угодно в любовницах, но мужчину сложно увести… Чтобы он бросил шесть детей, ушел в никуда, съемные дома — это что надо сделать! Для него это кошмар кошмарный. Это надо было мужика так довести. Не представляю женщину, которая бы увела моего мужа", — сказала Полина Диброва Лауре Джугелия.
Роман Товстик и его теперь уже бывшая жена Елена. Фото: соцсети Елены Товстик
Полина назвала развод трагедией
В интервью Лауре Джугелии Полина Диброва назвала развод трагедией. Но в каждой семье она своя. Дибровы и Товстики разводятся очень по-разному.
Первые сумели все сделать цивилизованно. Полина и Дмитрий разводятся с уважением друг к другу, без скандалов, истерик и взаимных претензий. Совсем другая картина в семье Товстик.
"Как вы видите, и выход из этих трагедий разный. Я после этого интервью пойду к мужу, у нас будет совместный ужин с детьми, потому что мы еще хотим посмотреть фильм. А что происходит в этой семье, я даже не хочу туда вникать", — поделилась Полина Диброва.
Полина и Дмитрий Дибровы разводятся после 16 лет брака. У Полины случился роман с соседом — 50-летним миллиардером и отцом шестерых детей Романом Товстиком. Мужа обманывать Диброва не хотела.
Поэтому она честно сообщила ему, что у нее все серьезно с другим мужчиной. Дибров сначала решил, что жена сошла с ума. Но потом принял ситуацию и отпустил молодую жену в объятия к другому.
