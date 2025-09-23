Диброва — о слезах Товстик из-за развода с миллиардером: "Елена давно знала, что браку конец"

Полина Диброва в интервью Андрею Малахову в шоу "Малахов" рассказала о том, чувствует ли она себя виноватой в разводе Товстиков.
Диброва и его отношения с миллиардером
Жена шоумена Дмитрия Диброва считает, что она никак не повлияла на желание Романа Товстика уйти от 40-летней Елены. Также Полина намекнула, что знает все аспекты богатой личной жизни супруги миллиардера. Дав понять, что и Елена далеко не так проста. Возможно, Диброва хотела рассказать об изменах в семье Товстиков, но сдержалась.
"Знаю, почему Роман принял решение развестись еще несколько лет назад. Знаю, но не хочу говорить. Я знаю, какой Роман человек. И он точно не оставит своих детей, а будет поддерживать ее всегда. Хотя ему сильно больно из-за всей этой ситуации. Елена давно знала, что браку конец", — уточнила Полина.
Таким образом, Диброва не поверила ни словам Елены, ни ее слезам, когда та не сдержала эмоций, делясь своими переживаниями в интервью Малахову. Товстик говорила, что Полина предала их дружбу и увела ее мужа. Этого Елена от Дибровой никак не ожидала.
Елена Товстик рыдала на шоу Андрея Малахова. Фото: кадр из программы "Малахов"
Что замышляла Товстик
Диброва же уверена, что Елена весьма и весьма амбициозный человек. Якобы Елена хотела стать крестной матерью одного из сыновей именитого телеведущего. Это добавило бы простой домохозяйки статусности. Но Полина не захотела делать экс-подругу крестной мамой своих детей. После этого их общение практически сошло на нет.
«У нее были мысли и амбиции, что, если она сделала меня крестной, то я обязана сделать ее крестной своего ребенка. Но я не живу по этим принципам", — заверила Полина.
Ранее Диброва уточнила, зачем она возила 11-летнего сына Товстиков на Камчатку. Полина близко общается со своим крестником Артемом, тот дружит с ее сыновьями. Кроме того, бывшая жена телеведущего опровергла слухи о том, что Товстик купил ей дом на Рублевке за 141 млн рублей. Полина живет в съемном коттедже, который арендует у подруги.
