Почему Полина Диброва решилась на измену: "Знакомил с такими друзьями, которые забавно живут и ведут себя"

В семье Дибровых разыгралась драма, достойная экранизации. СМИ пишут, что Полина Диброва ушла от мужа к другу семьи Роману Товстику — вице-президенту крупной компании, занимающейся производством биологически активных добавок и косметики. 50-летний бизнесмен на 15 лет моложе Дмитрия Диброва.
Драма двух семей
Сам Роман женат на 40-летней Елене и воспитывает шестерых детей. Последний ребенок появился на свет год назад.
Елена же находится на грани суицида. И если рядом с ней никого не окажется, то есть вероятность, что от слов она может перейти к делу. Недаром обманутая женщина опубликовала в соцсетях печальное изображение со свечой и подписью:
"Светлая память Елене Товстик! К сожалению, Роману придется забрать тело из Италии своей жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей… так жестоко уходя к ее подруге семьи… это невозможно пережить".
Такую надпись можно увидеть в соцсетях несчастной дамы.
Оно и не мудрено. Она переживает двойное предательство — любимого мужа и давней подруги. В Интернете кто-то раскопал пост Романа Товстика от 2016 года. В нем он пишет о рождении четвертого ребенка и благодарит Полину Диброву за поддержку своей жены. Полина, кстати, является крестной одного из шестерых детей пары. Кроме того, Елена входит в женский клуб, который возглавляет Диброва.
Сам Роман Товстик уже написал о предстоящем разводе в соцсетях, снабдив свой пост дежурными фразами, что брак было невозможно спасти. И, мол, случившееся станет новым витком для всех участников событий.
Сколько этих штампованных бездушных цитат мы уже видели у других селебрити, объявляющих о своем разрыве. Товстик, который в одночасье обрел публичность, не стал исключением.
Роман Товстик с семьей. Фото: соцсети
Как выяснила "Комсомольская правда", Роман и Полина снимали особняк для интимных встреч, который находится в 500 метрах от дома Дибровых. Сам Дмитрий, как пишет та же "Комсомолка", еще месяц назад не подозревал о том, что творится у него под носом. Сейчас он находится в глубоком шоке и не может поверить в происходящее.
А друзья Дмитрия Диброва меж тем уже окрестили Полину дворняжкой. Мол, ее взяли в дом, вывели в люди и вот как она отблагодарила своего благодетеля…
Полина не захотела терять роскошную жизнь?
Почему эта измена в принципе вообще стала возможна? Первая мысль, которая приходит на ум, — это меркантильный интерес Дибровой. Будучи ведущим программы "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале, Дмитрий зарабатывал около трех с половиной миллионов в месяц. Эту сумму называл он сам в одном из своих интервью.
Потом Дмитрий Дибров потерял доходное место. Вместо него передачу стала вести певица Юлианна Караулова. И, кстати, многие запомнили первую реакцию Полины после увольнения мужа.
В соцсетях она написала, что чуть не выронила чашку из рук, услышав шокирующую новость, что выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?" И это был основной заработок семьи. А теперь что же получается? Как же теперь жить… Шеф, все пропало!
Чуть позже Дмитрий совместно с Ольгой Бузовой стал вести шоу "Это нормально?" на ТНТ. Но уже летом прошлого года проект закрыли. Также Диброву оставили подкаст "Антропология" на Первом канале, но последнее время новых программ не видно.
Дмитрий стал вести стримы в Интернете, но понятно, что это не приносит особых доходов по сравнению с прошлыми гонорарами на Первом канале. Тогда как бизнес Романа Товстика приносит миллионы… Полина ведь привыкла к жизни, где "все включено".
Дмитрий Дибров с женой Полиной и детьми. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
Как Пигмалион лепил совершенное творение
Возможно, Полина Диброва подумала, что выросла из этих отношений. По сути, Дмитрия действительно можно назвать Пигмалионом, буквально вылепившим идеальную женщину. "Слепил из того, что было" — как поется в известной песне…
"Ставил фильмы, показывал книжки, знакомил с такими друзьями, которые забавно живут и ведут себя. Конечно, возил по миру с этими же друзьями", — перечислял Дмитрий в одном из своих интервью.
Повозил на свою голову…
Дмитрий признавался, что относится к жене как к дочери, а иногда даже и как к внучке. По его собственным словам, дед даже лучше знает, что на самом деле важно. Да и к внучкам порой относятся даже с большей любовью и трепетом…
Полина родила Дмитрию трех сыновей. Но уж точно она не является женщиной, измученной бытом. В доме Дибровых работал штат помощников, который помогал молодой жене ведущего.
"Ведь все ужасы материнства — на профессионалах. Есть няни, полный набор прислуги, кухарка. Чтобы Полина чувствовала: юность замужеством не заканчивается", — говорил Дмитрий Дибров.
Неудивительно, что Полина выглядит как девочка в свои 36 лет. И это при наличии трех детей!
Интим не на последнем месте
В интервью программе "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой ведущий признавался, что и в интимной жизни у них тоже все прекрасно.
Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: "Комсомольская правда"
А чтобы поддерживать огонь страсти в отношениях, супруги иногда устраивали свидания в отелях, всегда спали обнаженными, не разрешали детям подниматься на третий этаж особняка, пока те сами не спустятся.
Что же случилось? Супружеский секс с годами потерял свои краски? Или наоборот, Полина устала от сексуальной активности своего мужа?
В СМИ звучала формулировка, что Полина Диброва хочет жить на полную катушку, а у Дмитрия все-таки другой ритм жизни. Да, бывает, мужчины постарше кладут любимую женщину спать уже в десять часов вечера. Но не бросать же из-за этого родного человека…
В Интернете также есть версия, что все участники этого любовного водевиля все выдумали, чтобы привлечь внимание к проектам Дмитрия Диброва. Но зачем бизнесмену Товстику такие репутационные риски? Да и стала бы его жена изображать женщину на грани помешательства?
Вопросов, конечно, много… И невольно вспоминается цитата Льва Толстого: "Все счастливые семьи счастливы одинаково (учитывая прежние доходы Дибровых, с этим можно поспорить), а все несчастные — несчастны по-своему".
Будем надеяться, что эта семья все-таки сохранится!
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