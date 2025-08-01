Почему Полина Диброва решилась на измену: "Знакомил с такими друзьями, которые забавно живут и ведут себя"

В семье Дибровых разыгралась драма, достойная экранизации. СМИ пишут, что Полина Диброва ушла от мужа к другу семьи Роману Товстику — вице-президенту крупной компании, занимающейся производством биологически активных добавок и косметики. 50-летний бизнесмен на 15 лет моложе Дмитрия Диброва.

Драма двух семей

Сам Роман женат на 40-летней Елене и воспитывает шестерых детей. Последний ребенок появился на свет год назад.

Елена же находится на грани суицида. И если рядом с ней никого не окажется, то есть вероятность, что от слов она может перейти к делу. Недаром обманутая женщина опубликовала в соцсетях печальное изображение со свечой и подписью:

"Светлая память Елене Товстик! К сожалению, Роману придется забрать тело из Италии своей жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей… так жестоко уходя к ее подруге семьи… это невозможно пережить".

Такую надпись можно увидеть в соцсетях несчастной дамы.

Оно и не мудрено. Она переживает двойное предательство — любимого мужа и давней подруги. В Интернете кто-то раскопал пост Романа Товстика от 2016 года. В нем он пишет о рождении четвертого ребенка и благодарит Полину Диброву за поддержку своей жены. Полина, кстати, является крестной одного из шестерых детей пары. Кроме того, Елена входит в женский клуб, который возглавляет Диброва.

Сам Роман Товстик уже написал о предстоящем разводе в соцсетях, снабдив свой пост дежурными фразами, что брак было невозможно спасти. И, мол, случившееся станет новым витком для всех участников событий.

Сколько этих штампованных бездушных цитат мы уже видели у других селебрити, объявляющих о своем разрыве. Товстик, который в одночасье обрел публичность, не стал исключением.