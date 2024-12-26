Юлия Пересильд: «Я бы очень хотела продолжить свое существование в роли Бабы-яги!»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма-сказки «Финист. Первый богатырь». Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей — Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд.
Сказка рассказывает о Финисте Ясном Соколе — самом знаменитом богатыре Белогорья, который отличается недюжинной силой, ловкостью, находчивостью и красотой. В него влюбляются красны девицы и завидуют юноши. Правда, есть у Финиста один недостаток — он слишком самоуверен и порой отказывается от подвигов, если считает их неинтересными.
Однако главному герою постоянно нужно удивлять окружающих. И для этого он отправляется в далекое путешествие в восточные земли, где понимает, что даже самый сильный богатырь не может справиться со злом в одиночку.
Интересно, что съемки «восточной части» фильма проходили в Казахстане. В частности, в кадр попали Поющий бархан, Чарынский каньон, окрестности крепости Номад, которая использовалась при создании казахстанской картины «Кочевник», а также города Конаев и Алматы, местные национальные парки.
На красной дорожке премьеры Юлия Пересильд призналась, что ее очень впечатлили красоты Казахстана. Да и сама артистка выглядела очень впечатляюще.
Так, она облачилась в длинное платье по фигуре изумрудного оттенка, с горловиной халтер. К своему образу артистка добавила акцентные украшения — ожерелье и браслет.
Юлия Пересильд на премьере фильма «Финист. Первый богатырь». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
В картине Юлия сыграла молодую Бабу-ягу, которая помогает Финисту совершать подвиги.
«Это не самая свойственная для меня роль. Я бы очень хотела продолжить свое существование в роли Бабы-яги. Мне чрезвычайно понравилось», — призналась артистка.
На вопрос журналистов, ждать ли зрителям любовную линию, Юлия ответила, сохраняя некоторую долю интриги.
«Скажем так, это то, о чем мечтает Баба-яга. Она бы хотела появиться, но не все так гладко складывается. Я не буду спойлерить, но тем не менее…» — сказала актриса.
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
«Это как слетать в космос»
— С какими сложностями при съемках вы столкнулись?
— Как только ты снимаешь на природе, а в Казахстане есть и поющие барханы, и лес, и горы, это и опасно, и по погодным условиям сложно, и в первую очередь требует очень хорошего здоровья артиста. Понимаете, это как слетать в космос.
— А вот в ваших соцсетях, где вы рассказываете о съемочном процессе, можно увидеть и верблюда…
— Верблюд был. И он был настоящий и живой! (Смеется.) Не могу рассказать о нем подробнее, поскольку тороплюсь на сцену.
— Что бы вы посоветовали зрителям, которые будут смотреть сказку «Финист. Первый богатырь»?
— На два часа забыть о своих проблемах и просто полетать, совершить вместе с нами это безумное приключение.
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