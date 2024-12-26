Юлия Пересильд: «Я бы очень хотела продолжить свое существование в роли Бабы-яги!»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма-сказки «Финист. Первый богатырь». Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей — Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд.

Сказка рассказывает о Финисте Ясном Соколе — самом знаменитом богатыре Белогорья, который отличается недюжинной силой, ловкостью, находчивостью и красотой. В него влюбляются красны девицы и завидуют юноши. Правда, есть у Финиста один недостаток — он слишком самоуверен и порой отказывается от подвигов, если считает их неинтересными.

Однако главному герою постоянно нужно удивлять окружающих. И для этого он отправляется в далекое путешествие в восточные земли, где понимает, что даже самый сильный богатырь не может справиться со злом в одиночку.

Интересно, что съемки «восточной части» фильма проходили в Казахстане. В частности, в кадр попали Поющий бархан, Чарынский каньон, окрестности крепости Номад, которая использовалась при создании казахстанской картины «Кочевник», а также города Конаев и Алматы, местные национальные парки.

На красной дорожке премьеры Юлия Пересильд призналась, что ее очень впечатлили красоты Казахстана. Да и сама артистка выглядела очень впечатляюще.

Так, она облачилась в длинное платье по фигуре изумрудного оттенка, с горловиной халтер. К своему образу артистка добавила акцентные украшения — ожерелье и браслет.