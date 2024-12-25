Регина Тодоренко о съемках в «Небриллиантовой руке» и Новом годе: «Я спорила с продюсером, говорила: «Я не буду в купальнике!»

В Москве прошла премьера новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» канала ТНТ. Это своеобразный ремейк знаменитой комедии «Бриллиантовая рука», однако создатели проекта уверяют, что хотели отдать дань уважения великому фильму. И за благословением на эту работу ездили даже на могилу режиссера картины Леонида Гайдая.
В телефильме канала ТНТ много канонических сцен, отсылающих нас к оригиналу, но они приправлены и современным юмором. Чего только стоят шутки про нашумевшую голую вечеринку Насти Ивлеевой.
Роль Анны Сергеевны, которую в комедии Леонида Гайдая играла Светлана Светличная, в нынешней версии исполнила телеведущая Регина Тодоренко. Она появилась на красной дорожке премьеры в сопровождении своего мужа, певца Влада Топалова, в блестящем облегающем платье на бретелях, выгодно подчеркивающем ее стройный стан, и меховой белой накидке.
Бойкие журналисты тут же забросали творческую пару вопросами.
«Есть непростой юмор, который не всегда мне заходил»
— Регина, как вы думаете, почему создатели «Небриллиантовой руки» вообще взялись за этот проект?
— Сейчас появилось много креативных продюсеров, которые хотят воплотить свою детскую мечту в жизнь. А создать такой фильм своими руками — это большая работа, огромный труд и амбиции.
Но эти ребята готовы держать удар, потому что, во-первых, наверняка будет много негодующих, а во-вторых, это такое фантастическое произведение.
— Что было для вас самым сложным в работе над ролью Анны Сергеевны?
— Есть непростой юмор, который не всегда мне заходил. Я спорила с продюсером, говорила: «Я не буду в купальнике!» — а он отвечал: «Да мы же это обсуждали».
Регина Тодоренко в образе героини Светланы Светличной. Фото: телеканал ТНТ
— То есть вы хотели появиться полностью обнаженной, без купальника?
— Ну не совсем так! (Смеется.)
— Ваши любимые советские фильмы?
— Мне нравятся «Операция «Ы», «Джентльмены удачи», «Москва слезам не верит». Вообще, я советскую классику очень люблю.
— Как сейчас ваша спина, о которой вы упоминали в соцсетях? (Регина поясняла, что у нее проблемы с позвоночником, из-за чего она избегает нарядов с открытой спиной. — Прим. ред.)
— Как видите! (Поворачивается к журналистам открытой спиной.) Вообще, у меня был мощный трансформационный год. Я даже сделала фотосессию с микроманифестом для тех, у кого есть какие-то недостатки на спине.
«Вы не пробовали его яйца!»
— Скоро Новый год. Уже приготовили подарок мужу?
— Конечно. Это такой философский психологический подарок.
— А детям?
— Дети попросили у Деда Мороза красную машину, а Мишаня — робота.
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А новогодний стол сами готовите?
— Сами, конечно.
— И Влад тоже умеет хорошо готовить?
Влад Топалов: — Вот «готовить готовить» не умею. Но приготовить стол могу, заказать что-то.
Регина Тодоренко: — Умеет, умеет! Вы не пробовали его яйца! (Смеется.)
Сам Топалов, услышав эту фразу, засмущался и пошутил, что жена не пила вроде, но «понесло царевну». Регина же продолжала смеяться.
«Все интерпретации яиц Влада просто потрясающие», — заключила ведущая.
— Куда планируете отправиться на новогодние каникулы?
— Поедем в Суздаль с детьми, с племянниками.
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