Регина Тодоренко о съемках в «Небриллиантовой руке» и Новом годе: «Я спорила с продюсером, говорила: «Я не буду в купальнике!»

Регина Тодоренко в образе Анны Сергеевны. Фото: телеканал ТНТ

В новом проекте телеканала ТНТ ведущая перевоплотилась в героиню Светланы Светличной.

В Москве прошла премьера новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» канала ТНТ. Это своеобразный ремейк знаменитой комедии «Бриллиантовая рука», однако создатели проекта уверяют, что хотели отдать дань уважения великому фильму. И за благословением на эту работу ездили даже на могилу режиссера картины Леонида Гайдая.

В телефильме канала ТНТ много канонических сцен, отсылающих нас к оригиналу, но они приправлены и современным юмором. Чего только стоят шутки про нашумевшую голую вечеринку Насти Ивлеевой.

Роль Анны Сергеевны, которую в комедии Леонида Гайдая играла Светлана Светличная, в нынешней версии исполнила телеведущая Регина Тодоренко. Она появилась на красной дорожке премьеры в сопровождении своего мужа, певца Влада Топалова, в блестящем облегающем платье на бретелях, выгодно подчеркивающем ее стройный стан, и меховой белой накидке.

Бойкие журналисты тут же забросали творческую пару вопросами.

«Есть непростой юмор, который не всегда мне заходил»

Регина, как вы думаете, почему создатели «Небриллиантовой руки» вообще взялись за этот проект?

Сейчас появилось много креативных продюсеров, которые хотят воплотить свою детскую мечту в жизнь. А создать такой фильм своими руками это большая работа, огромный труд и амбиции.

Но эти ребята готовы держать удар, потому что, во-первых, наверняка будет много негодующих, а во-вторых, это такое фантастическое произведение.

Что было для вас самым сложным в работе над ролью Анны Сергеевны?

Есть непростой юмор, который не всегда мне заходил. Я спорила с продюсером, говорила: «Я не буду в купальнике!» а он отвечал: «Да мы же это обсуждали».

Регина Тодоренко в образе героини Светланы Светличной. Фото: телеканал ТНТ

То есть вы хотели появиться полностью обнаженной, без купальника?

Ну не совсем так! (Смеется.)

Ваши любимые советские фильмы?

Мне нравятся «Операция «Ы», «Джентльмены удачи», «Москва слезам не верит». Вообще, я советскую классику очень люблю.

Как сейчас ваша спина, о которой вы упоминали в соцсетях? (Регина поясняла, что у нее проблемы с позвоночником, из-за чего она избегает нарядов с открытой спиной. Прим. ред.)

Как видите! (Поворачивается к журналистам открытой спиной.) Вообще, у меня был мощный трансформационный год. Я даже сделала фотосессию с микроманифестом для тех, у кого есть какие-то недостатки на спине.

«Вы не пробовали его яйца!»

Скоро Новый год. Уже приготовили подарок мужу?

Конечно. Это такой философский психологический подарок.

А детям?

Дети попросили у Деда Мороза красную машину, а Мишаня робота.

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

А новогодний стол сами готовите?

Сами, конечно.

И Влад тоже умеет хорошо готовить?

Влад Топалов: Вот «готовить готовить» не умею. Но приготовить стол могу, заказать что-то.

Регина Тодоренко: Умеет, умеет! Вы не пробовали его яйца! (Смеется.)

Сам Топалов, услышав эту фразу, засмущался и пошутил, что жена не пила вроде, но «понесло царевну». Регина же продолжала смеяться.

«Все интерпретации яиц Влада просто потрясающие», заключила ведущая.

Куда планируете отправиться на новогодние каникулы?

Поедем в Суздаль с детьми, с племянниками.

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