Регина Тодоренко о съемках в «Небриллиантовой руке» и Новом годе: «Я спорила с продюсером, говорила: «Я не буду в купальнике!»

В Москве прошла премьера новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» канала ТНТ. Это своеобразный ремейк знаменитой комедии «Бриллиантовая рука», однако создатели проекта уверяют, что хотели отдать дань уважения великому фильму. И за благословением на эту работу ездили даже на могилу режиссера картины Леонида Гайдая.

В телефильме канала ТНТ много канонических сцен, отсылающих нас к оригиналу, но они приправлены и современным юмором. Чего только стоят шутки про нашумевшую голую вечеринку Насти Ивлеевой.

Роль Анны Сергеевны, которую в комедии Леонида Гайдая играла Светлана Светличная, в нынешней версии исполнила телеведущая Регина Тодоренко. Она появилась на красной дорожке премьеры в сопровождении своего мужа, певца Влада Топалова, в блестящем облегающем платье на бретелях, выгодно подчеркивающем ее стройный стан, и меховой белой накидке.

Бойкие журналисты тут же забросали творческую пару вопросами.

«Есть непростой юмор, который не всегда мне заходил»

— Регина, как вы думаете, почему создатели «Небриллиантовой руки» вообще взялись за этот проект?

— Сейчас появилось много креативных продюсеров, которые хотят воплотить свою детскую мечту в жизнь. А создать такой фильм своими руками — это большая работа, огромный труд и амбиции.

Но эти ребята готовы держать удар, потому что, во-первых, наверняка будет много негодующих, а во-вторых, это такое фантастическое произведение.

— Что было для вас самым сложным в работе над ролью Анны Сергеевны?

— Есть непростой юмор, который не всегда мне заходил. Я спорила с продюсером, говорила: «Я не буду в купальнике!» — а он отвечал: «Да мы же это обсуждали».