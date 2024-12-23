Клава Кока о состоянии после расставания с Александром Повериным и самых необычных подарках: «Сейчас я не готова»

На днях в подмосковном зале Live Arena отгремел новогодний концерт «Жара». Одной из участниц мероприятия стала певица Клава Кока.

Артистка появилась на красной дорожке события в топе с американской проймой, джинсах-трубах с ремнем с заклепками. Также свой образ она дополнила чокером и браслетом на плече.

На голове Клавы красовалась меховая шапка-ушанка. Видимо, эти шапки в стиле 90-х годов снова входят в моду. И если такую надела сама модница Клава Кока, то смело можете следовать ее примеру.

Творческая жизнь Клавы последнее время бьет ключом. А свое расставание с Александром Повериным она сублимировала в запись альбома «Депрессаунд».

«Любой негатив очень разрушителен. И чем сильнее человек негативит, тем больше загоняет себя в угол. Второй момент — из негативных эмоций получаются классные песни», — сказала Клава, отвечая на вопросах о жизненных уроках, которые преподнес ей уходящий год.

И, конечно, журналисты не могли не поинтересоваться состоянием Клавы после расставания с возлюбленным. Певица призналась, что ей все нравится, она гармонично чувствует себя в одиночестве и еще не успела соскучиться по отношениям. К тому же в недавно купленной квартире всегда есть чем заняться.