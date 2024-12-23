Клава Кока о состоянии после расставания с Александром Повериным и самых необычных подарках: «Сейчас я не готова»

Клава Кока. Фото: Global Look Press

Певица появилась на новогоднем концерте «Жара» в меховой шапке-ушанке.

На днях в подмосковном зале Live Arena отгремел новогодний концерт «Жара». Одной из участниц мероприятия стала певица Клава Кока.

Артистка появилась на красной дорожке события в топе с американской проймой, джинсах-трубах с ремнем с заклепками. Также свой образ она дополнила чокером и браслетом на плече.

На голове Клавы красовалась меховая шапка-ушанка. Видимо, эти шапки в стиле 90-х годов снова входят в моду. И если такую надела сама модница Клава Кока, то смело можете следовать ее примеру.

Творческая жизнь Клавы последнее время бьет ключом. А свое расставание с Александром Повериным она сублимировала в запись альбома «Депрессаунд».

«Любой негатив очень разрушителен. И чем сильнее человек негативит, тем больше загоняет себя в угол.

Второй момент — из негативных эмоций получаются классные песни», — сказала Клава, отвечая на вопросах о жизненных уроках, которые преподнес ей уходящий год.

И, конечно, журналисты не могли не поинтересоваться состоянием Клавы после расставания с возлюбленным. Певица призналась, что ей все нравится, она гармонично чувствует себя в одиночестве и еще не успела соскучиться по отношениям. К тому же в недавно купленной квартире всегда есть чем заняться.

Клава Кока. Фото: пресс-служба фестиваля «Жара»

«Мне хорошо в одиночестве»

«Сейчас я не готова. Поэтому мне хорошо в одиночестве. Мне нравится раскладывать по полочкам всякие вещи, баночки, скляночки, в два часа ночи протирать столы, когда я прихожу с работы, — отметила артистка.

— Я от этого кайфую. Конечно же, еще принимать гостей. Я от этого тоже очень кайфую. Никто не запрещает. Поэтому, если мне грустно и одиноко — я провожу время со своими близкими».

Также певица призналась, что не задумывается о том, что может остаться в старости одна. Сейчас она живет настоящим.

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Клава Кока. Фото: пресс-служба фестиваля «Жара»

«Я все-таки молодая, здоровая девчонка, у меня вся жизнь впереди. Поэтому если мне будет комфортно одной — я буду одна. Если мне будет некомфортно — я думаю, что мое сердце откликнется взаимно», — пояснила Клава Кока.

— Какой самый необычный подарок дарили вы и дарили вам в этом году?

«Я дарила путешествия. И мне, наверное, тоже», — сказала певица, видимо намекнув на самые счастливые дни своего романа с Александром Повериным.

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