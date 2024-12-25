Вячеслав Чепурченко о конфликтах на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» и съемках «Новых Жуков» на ТНТ: «У меня есть список актеров, с которыми я не хочу пересекаться»

Телеканал ТНТ продолжает показ новых серий долгожданного продолжения сериала о трех айтишниках из Москвы – «Новые Жуки». С выхода первого сезона прошло уже более пяти лет, и за это время главные герои успели стать настоящими звездами.

Поговорили с актером Вячеславом Чепурченко, исполнившем главную роль в сериале, о самых приятных моментах на съемках «Жуков», конфликте с Сашей Стоуном на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» и о том, какой транспорт предпочитает актер.

Смотрите комедийный сериал «Новые Жуки» с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!

«Последние смены всегда превращаются в одну общую грусть»

- Телеканал ТНТ объявил, что четвертый сезон «Жуков» станет финальным. Как думаете, будете ли вы скучать по проекту? По чему или по кому именно?

- Пока не знаю, но, наверное, буду скучать. У нас очень слаженная команда. Мы все друг друга знаем. У нас хорошо получается работать вместе. Конечно, буду скучать, но я надеюсь, что все-таки будет какое-то продолжение. Может, в виде полного метра или какой- то новогодней и истории. Я очень на это надеюсь!

- Чем вам запомнился финальный день съемок «Новых Жуков»?

- Честно говоря, финал получился размазанным. За 3 дня до последней съемочной смены закончили сниматься 9 артистов. Мы их тогда провожали и поздравляли. А потом уже остались мы втроем и заканчивали съемки.

Мы не разом все закончили. Все было постепенно, поэтому одной жирной точки не было. Последние смены всегда сливаются в одну общую теплую грусть.

- А какой съемочный день вам вообще особенно запомнился?

- Все клевые. В этом сезоне сложность заключалась в том, что у меня параллельно было несколько проектов. Иногда я физически просто не успевал восстановиться и выспаться. Я часто приезжал на площадку без сил.

Наверное, особенно запомнился день, с одной из массовых сцен. Мы тогда все вместе ужинали, сидели, болтали. Это было круто! Таких смен было всего 4 максимум, когда полный состав актеров был на площадке. Ведь у всех графики и расписание, из-за которых сложно всей командой собраться вместе.