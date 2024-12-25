Вячеслав Чепурченко о конфликтах на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» и съемках «Новых Жуков» на ТНТ: «У меня есть список актеров, с которыми я не хочу пересекаться»

Телеканал ТНТ продолжает показ новых серий долгожданного продолжения сериала о трех айтишниках из Москвы – «Новые Жуки». С выхода первого сезона прошло уже более пяти лет, и за это время главные герои успели стать настоящими звездами.
Поговорили с актером Вячеславом Чепурченко, исполнившем главную роль в сериале, о самых приятных моментах на съемках «Жуков», конфликте с Сашей Стоуном на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» и о том, какой транспорт предпочитает актер.
Смотрите комедийный сериал «Новые Жуки» с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!
«Последние смены всегда превращаются в одну общую грусть»
- Телеканал ТНТ объявил, что четвертый сезон «Жуков» станет финальным. Как думаете, будете ли вы скучать по проекту? По чему или по кому именно?
- Пока не знаю, но, наверное, буду скучать. У нас очень слаженная команда. Мы все друг друга знаем. У нас хорошо получается работать вместе. Конечно, буду скучать, но я надеюсь, что все-таки будет какое-то продолжение. Может, в виде полного метра или какой- то новогодней и истории. Я очень на это надеюсь!
- Чем вам запомнился финальный день съемок «Новых Жуков»?
- Честно говоря, финал получился размазанным. За 3 дня до последней съемочной смены закончили сниматься 9 артистов. Мы их тогда провожали и поздравляли. А потом уже остались мы втроем и заканчивали съемки.
Мы не разом все закончили. Все было постепенно, поэтому одной жирной точки не было. Последние смены всегда сливаются в одну общую теплую грусть.
- А какой съемочный день вам вообще особенно запомнился?
- Все клевые. В этом сезоне сложность заключалась в том, что у меня параллельно было несколько проектов. Иногда я физически просто не успевал восстановиться и выспаться. Я часто приезжал на площадку без сил.
Наверное, особенно запомнился день, с одной из массовых сцен. Мы тогда все вместе ужинали, сидели, болтали. Это было круто! Таких смен было всего 4 максимум, когда полный состав актеров был на площадке. Ведь у всех графики и расписание, из-за которых сложно всей командой собраться вместе.
Вячеслав Чепурченко и Дарья Алыпова. Фото: кадр из сериала «Новые Жуки»
- Сериал снимался в деревне Нижние Подгоричи. Общались ли вы с кем-то из местных жителей? Может, подружились с кем-то?
- Нет, я ни с кем не подружился. Местные жители поначалу нас пугались. Во втором сезоне они к нам привыкли. А в третьем уже не обращали на нас внимания.
На съемки «Новых Жуков» уже приезжали люди, не живущие в этой деревне, и смотрели, как мы снимаем, фотографировались с нами. Но с местными жителями активно я не общался.
«Да, я езжу на метро»
- Нашли фразу на одном из сайтов: «При этом артист признался, что его иногда спрашивают в метро, ждать ли новый сезон комедийного сериала «Жуки». Вы ездите на метро? Часто ли к вам там пристают с расспросами и просьбами о фото и автографах?
- Да, я езжу на метро, особенно в период предновогодней суеты, когда огромные пробки. Так быстрее, особенно, если ехать в час-пик.
Да, узнают и фотографируются, в основном, конечно, благодаря «Жукам». Если просят автограф, то я все-таки предлагаю сделать фотографию, так как по себе знаю, что когда берешь у кого-то автограф, он всегда куда-то пропадает и теряется, а фотографии всегда остаются.
Вячеслав Чепурченко с семьей. Фото: личный архив актера
- С кем из своих коллег по «Жукам» вы по-настоящему подружились?
- Со всеми артистами, которые играют главных героев, хорошо общаемся.
«Саша Стоун в этот список не входит»
- На шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» у вас был конфликт с Сашей Стоуном. А сейчас, когда проект закончился, каково ваше мнение о нем?
- Хороший парень. Адекватный. Мы были оба на работе и, конечно, не могли ходить и все время улыбаться друг другу. Все-таки мы приехали не шашлычки жарить у костра и под гитару песни петь. Так что отношусь я к нему нормально, позитивно. Вообще, он и сам очень позитивный парень.
Вячеслав Чепурченко. Фото: личный архив
- Если пересечетесь со Стоуном на съемках нового проекта или фильма, то как будете вести себя?
- Нормально, потому что всем надо работать и зарабатывать деньги. Конечно, у меня есть свой список актеров и режиссеров, с которыми бы я не хотел в будущем пересекаться, но Саша Стоун в этот список не входит.
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